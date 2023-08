Allegri ci resta malissimo: bugia enorme al telefono | Ha tradito anche lui

La Juve non si conferma e pareggia col Bologna: Allegri ci rimane malissimo. E dal mercato arriva un’altra bugia.

C’era molta curiosità per vedere all’opera la Juventus dopo l’esordio da urlo di Udine. Niente conferme però i bianconeri, che non vanno oltre l’1-1 casalingo con un Bologna ben messo in campo da Thiago Motta, arcigno in difesa, sempre molto pericoloso nelle ripartenze e addirittura furioso al termine della gara.

“C’erano rigore ed espulsione, un errore clamoroso ci ha tolto una vittoria certa” tuona l’ad dei felsinei, Claudio Fenucci. Max Allegri ci rimane malissimo per il pari interno in rimonta, ma non parla, il perché lo dice il suo vice Landucci.

“Allegri ha avuto un piccolo malore – spiega l’allenatore in seconda bianconero – niente di grave, e ha mandato me – nel primo tempo la squadra era contratta e faceva girare la palla con poca velocità, meglio nella ripresa, peccato per il gol annullato a Vlahovic”.

Non è stata la Juve di Udine, o meglio lo è stata più o meno nell’undici titolare di Allegri, ma non si è ripetuta affatto a livello di performance, ritornando su vecchi errori della passata stagione. Colpita a freddo da Ferguson, la Signora è andata a sprazzi: meglio nella ripresa, ma anche dopo l’incornata vincente di Vlahovic e l’entrata in campo di un Pogba ancora lontano dalla migliore condizione, è mancata continuità di rendimento, al netto dell’episodio finale a parte, quando Ndoye da due passi cade per un contatto con Iling Junior: poteva essere rigore ed espulsione, ma per l’arbitro Di Bello non c’è stato nessun fallo.

Brutte notizie dal calciomercato

Dal mercato non arrivano buone notizie. La prima è del solito Bonucci, che ha mandato un’altra pec per il reintegro e ha intenzione di continuare la propria battaglia.

Il legale dell’ex capitano bianconero potrebbe nominare un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo: se non ci dovesse essere il reintegro, la Juve dovrà rispondere sul danno di immagine. La Signora ostenta serenità ma è pur sempre una “rogna”, soprattutto di questi periodi.

Il retroscena di calciomercato: “Una situazione incredibile”

E ci sarebbe anche il caso Lukaku, che con qualche altra uscita (vedi quella di Kean) sarebbe potuto arrivare senza necessariamente la cessione di Vlahovic. Ma a prescindere da questa occasione, sarebbe stato Lukaku a dire no alla Juve. Prima ancora dell’avvento della Roma.

Secondo il Daily Telegraph, sarebbe stato lo stesso Lukaku a decidere di non trasferirsi alla Juve. “Situazione incredibile”, secondo i colleghi inglesi. Dopo due mesi di corteggiamenti, e un no all’Inter, sarebbe arrivato un altro voltafaccia di Big Rom.