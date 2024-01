Allarme(giallo)rosso: offerta per Dybala | La trattativa è già partita: con o senza clausola

L’erede di Tiago Pinto, il futuro di Mourinho e Lukaku. Tra i tanti dubbi anche Dybala: super offerta per la Joya argentina.

La sessione invernale di calciomercato ha portato più dubbi che certezze. Le dimissioni di Tiago Pinto, effettive a partire da inizio febbraio hanno innescato una reazione a catena che sta caratterizzando il 2024 della Roma.

Il casting per il nuovo general manager è iniziato già da un po’. Tra i papabili Modesto del Monza che ha già lavorato con il CEO Lina Souloukou a tempi dell’Olympiacos, potrebbe tornare Massara, s’è fatto addirittura il nome di Paratici, ex Juventus e Tottenham.

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, però, ha rimesso in discussione, complice i silenzi dei Friedkin il futuro di Mourinho, in scadenza di contratto e non più intoccabile dalla tifoseria, che fino al derby non si era schierata mai contro di lui, ma che ora si è sfogata con quel preoccupante #mourinhout diventato virale.

Non può passare inosservato il futuro di Lukaku, goleador della Roma in prestito dal Chelsea, per essere riscattato, stavolta, ci vorrà più che la decisiva amicizia dei Friedkin con Todd Boehly, presidente del Chelsea. Il settlement agreement con l’UEFA e la mancanza di potere d’acquisto rappresentano dei super ostacoli per il futuro di Big Rom alla Roma.

Ci mancava anche la grande Dybala

Questo il Mare Magnum che il club giallorosso deve solcare, tra acque agitate e mille perplessità date anche dall’abrogazione del Decreto Crescita, che inficerà non poco sull’eventuale permanenza sia di Mou sia di Lukaku.

Ma anche il futuro di Paulo Dybala ad oggi è in bilico. La Roma ha tutta l’aria di tenersi il suo gioiello, ma due sono le criticità: la prima sono le sue condizioni fisiche. Troppi infortuni, addirittura quattro in questa travagliata stagione. E poi restano in piedi anche le voci di mercato, che si aggiungono alla delusione giallorossa per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

Obiettivo di mercato

L’iridato argentino è un un obiettivo di mercato del Chelsea, che sogna un attacco composto proprio da Dybala e da Osimhen. In teoria, se i Blues volessero anticipare i tempi, avrebbero tempo fino al 15 gennaio, visto che il contratto di Dybala prevede una clausola di risoluzione da 12 milioni di euro, con l’ultima parola che spetta proprio a lui trattandosi di società straniera.

Le condizioni di Paulo, uscito malconcio dal derby di Coppa Italia, potrebbero aiutare la Roma a rinviare la questione a questa estate, quando certamente si saprà chi sarà l’erede di Tiago Pinto, ma anche se Mou rinnoverà e se Lukaku verrà riscattato proprio dal Chelsea.