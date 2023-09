Allarme rosso Rabiot: lettera arrivata a Madame Veronique | E adesso che si fa?

Il grande “acquisto” estivo dei bianconeri torna nel mirino di due big. La doppia offerta sul tavolo della mamma di Rabiot.

Ronzii fastidiosi agitano la settimana della Juve post Sassuolo, quella del primo turno infrasettimanale di una Serie A da vivere tutta d’un fiato. Allo Stadium arriva il Lecce, autentica sorpresa di questo inizio di campionato, mai così in alto nella sua storia dopo cinque giornate di campionato, attualmente terza e proprio davanti alla Signora.

Calcio d’inizio allo Stadium martedì alle ore 20,45: dirigerà l’incontro Antonio Giua della sezione di Olbia, assistito da Di Iorio e Cecconi, Maresca al VAR, verrà coadiuvato da Muto, in qualità di AVAR.

Per la Juve vincere è un imperativo categorico. Fatta eccezione per Alex Sandro e forse Kean, Max Allegri ha tutti a disposizione e potrebbe pensare al turnover per dare nuova linfa con giocatori più freschi rispetto ad altri spremuti in questo inizio di stagione.

Gioca Szczesny in porta, nonostante gli erroracci contro il Sassuolo, a confermarlo direttamente l’allenatore toscano. Chance per Yildiz, on fire dopo il bellissimo gol che ha fatto con la Next Gen, per cui Allegri ha avuto parole di elogio in conferenza stampa. Rugani e Milik candidati a titolari, uno tra Chiesa

Vlahovic potrebbe riposare. Non Rabiot. Già Rabiot.

Sirene inglesi per Rabiot. Il rilancio deve preoccupare

Già quest’estate Rabiot è stato sul punto di salutare la Signora. Vuoi per il colloquio proprio con Allegri, vuoi comunque per motivi economici, il centrocampista francese è stato convinto, almeno per una stagione.

Il rinnovo fino al 2024, però, vale il giusto. La forte sensazione è che possa manifestarsi un altro caso alla Mbappé, che ha mantenuto la promessa di arrivare a scadenza, per poi andare via. Rabiot sta bene nelle Torino bianconera, ma le indiscrezioni del The Sun vanno comunque registrate. Il rilancio di due big inglesi fa scattare di nuovo l’allarme.

Rabiot, l’offerta doppia a Madame Veronique

Manchester United e Newcastle sarebbero tornate alla carica per l’ex Paris Saint Germain, questi rumor provenienti dalla terra di Sua Maestà. L’occasione è troppo ghiotta dal momento che Rabiot ha il contratto in scadenza nel 2024.

Red Devils e Magpies, che già questa estate si erano fatte sentire con la mamma-agente del nazionale transalpino, sarebbero pronte a rilanciare. Ma il club bianconero, soprattutto se resterà Allegri, faranno il possibile per trattenerlo, anche se bisogna convincere la vulcanica Madame Veronique.