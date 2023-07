Allarme rosso Pogba: Giuntoli convoca una riunione urgente | Tsunami alla Continassa

Mentre la Juve dà segnali importanti negli USA, continua a imperversare il mercato. Scatta l’allarme per Paul Pogba.

L’amichevole di Los Angeles contro il Milan ha moderatamente soddisfatto Max Allegri. Una Juve grintosa e reattiva rimonta due volte i rossoneri nel test match californiano, imponendosi ai tiri di rigore.

Al di là del risultato, che non fa certo classifica, Max Allegri ha visto degli aspetti su cui puntare per il prosieguo del pre-season. “Abbiamo fatto un buon allenamento – l’analisi dell’allenatore bianconero – il Milan aveva già un match nelle gambe. Vincere aiuta, i ragazzi si sono ben comportati. L’anno scorso siamo arrivati terzi sul campo, c’è una buona base, ma bisognerà vedere come sarà la squadra a fine mercato e lavorare con grande voglia“.

Osservato speciale Timothy Weah, l’unico volto nuovo della Signora, almeno fino a questo momento. “Ha avuto un buon impatto – rimarca Allegri – Si tratta di un giocatore valido che si mette sempre a disposizione. Sono contento di come sta lavorando“.

Chiaro però che Weah non può essere l’unico volto nuovo, altrimenti non avrebbe senso il mercato sostenibile a cui si sta sottoponendo la Juve, con tante uscite da piazzare. Quelle varie ed eventuali.

Il dubbio c’è

Le uscite eventuali sono quelle che diventeranno tali solo ed esclusivamente in presenza di un’offerta allettante, vedi Vlahovic, leggasi Chiesa o Szczesny, ma anche McKennie dal momento che Giuntoli in conferenza stampa ha detto chiaramente di non aver mai messo il centrocampista statunitense fuori dal progetto. E Paul Pogba?

Per il momento il dubbio c’è, se non fosse che il francese è fuori per l’ennesimo (piccolo) fastidio muscolare, e ha di nuovo spostato il mirino del ritorno in campo a fine agosto. Semmai c’è da capire con quale maglia.

Riflessioni inevitabili

Il recente passato, un presente che da una parte chiama Paul in Arabia e dall’altro lo fa guardare i propri compagni di squadra, impongono delle riflessioni, che da tempo la Juve sta facendo sul francese.

Le condizioni di Pogba sono sempre più incerte e potrebbero portare Cristiano Giuntoli a prendere una decisione dagli effetti contrastanti: il nuovo direttore tecnico bianconero potrebbe proporre al francese un ridimensionamento dell’ingaggio. Se la risposta dovesse essere positiva, per la Juventus sarebbe comunque un guadagno, ma se fosse negativa chiaro che la Signora farà di tutto per accompagnare il polpo all’uscita, a quel punto la destinazione Arabia Saudita diventerebbe inevitabile.