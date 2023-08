Allarme rosso Osimhen: l’agente ha portato l’offerta giusta | De Laurentiis in confusione vera

Un rinnovo che tarda ad arrivare, il nuovo assalto arabo: allarme rosso in casa Napoli per la complessa situazione di Victor Osimhen.

“Osimhen non si muove da Napoli”. Non chissà quando, erano le parole di Aurelio De Laurentiis, subito dopo la festa per il tricolore, neanche due mesi fa. Sembra trapassato remoto rispetto a quanto sta succedendo a poche settimane dall’inizio del campionato, fissato per il week end del 20 agosto.

La grana Piotr Zielinski è scoppiata all’improvviso: era tutto apparecchiato per il rinnovo del centrocampista polacco, uno degli alfieri di Luciano Spalletti che hanno dato scacco matto all’ultimo campionato di Serie A.

Poi lo stallo, i silenzi, nessun passo avanti verso la chiusura del rinnovo, quindi le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa: “Zielinski? Nulla da dire, siete intelligenti”. La nuova offerta dell’Al-Ahli è di quelle importanti: più di 20 milioni di euro al club di Dela, un ingaggio da 10 milioni più bonus.

Se per Piotr Zielinski la forte sensazione è che la trattativa è destinata a chiudersi, i tifosi del Napoli sono in trepida attesa di capire quale futuro toccherà a Victor Osimhen. De Laurentiis sta facendo muro, questo si sa, ma le picconate dell’Al-Hilal potrebbero farlo crollare.

Otto confronti, altrettante fumate grigie

Anche perché il presidente del Napoli ha il suo bel da fare con il nigeriano, vicino al rinnovo da tempo, ma quell’accordo continua a non esserci, neanche dopo l’ottavo confronto con l’agente Calenda.

L’ennesima fumata grigia preoccupa più delle condizioni fisiche di Osimhen, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia destra, causata da uno scontro di gioco nella partitella in famiglia con il possente Natan. Un infortunio, a quanto pare, di poco conto. Diversa dalla situazione di calciomercato.

Il fantasma dell’Al-Hilal

Il problema, come rivela anche Gazzetta dello Sport, sta dentro la faticosa trattativa per il rinnovo del contratto tra Osimhen e il Napoli. Il tutto mentre si aggira il fantasma dell’Al Hilal, pronto a offrire all’attaccante nigeriano qualcosa come duecento milioni di euro spalmati in cinque anni.

Il Napoli chiaramente non ha quella forza economica, sta puntando su accordo “ponte”: un anno in più di contratto (quello attuale scade nel 2025) con un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro l’anno, più del doppio rispetto alle cifre attuali. A cui sommare l’amore incondizionato di una città ai suoi piedi e la possibilità di continuare ad alzare i trofei in Italia e in Europa. Basteranno? Chissà.