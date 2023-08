Allarme rosso Milan: Mike Maignan | 80 milioni di euro: pazzia di ferragosto

Dopo la cessione di Sandro Tonali i rossoneri potrebbero cedere ad un’altra proposta irrinunciabile per un loro gioiello.

Un mercato rivoluzionario, un mercato pieno di scossoni e colpi di scena. Gli addii a Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, la clamorosa cessione di Sandro Tonali per circa 80 milioni di euro, bonus inclusi, al Newcastle, gli otto acquisti che sono andati ad arricchire e rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Nelle ultime ore, invece, a tenere banco in casa Milan sono le cessioni. Dopo quelle di Ante Rebic al Besiktas e di Matteo Gabbia in prestito al Villareal, è ad un passo anche quelle di Ballo Touré al Werder Brema. Negli ultimi giorni si è parlato, però, soprattutto del futuro di Rade Krunic e Charles De Ketelaere.

Il primo è stato bloccato e non si è aperta la porta ad una cessione al Fenerbahce, mentre sul secondo c’era l’accordo con l’Atalanta, ma non c’è ancora quello tra il calciatore ed il club bergamasco. Nelle ultime ore, a sorpresa, è stato quasi definito l’affare che dovrebbe portare Junior Messias al Genoa.

Nella lista degli esuberi rossoneri, però, ci sono anche altri calciatori. Caldara, Origi e Adli su tutti, a cui la società sta cercando una soluzione che possa accontentare tutti. La dirigenza milanista si potrà concentrare, in seguito, nel mettere a disposizione di Pioli gli altri tasselli mancanti all’attuale rosa: un terzino sinistro come vice-Theo, un difensore centrale e magari anche un altro centrocampista e una punta se dovesse partire anche Lorenzo Colombo in prestito.

Milan, attento. Occhi su Maignan

Gli scossoni forti in casa Milan, però, potrebbero non essere finiti qui. Nelle ultime ore sta circolando una voce che non può che preoccupare i tifosi rossoneri in un’estate in cui hanno perso già tanti, troppi punti di riferimento. E, questa voce, si riferisce ad un altro dei big e dei punti fermi della rosa rossonera: Mike Maignan.

Il portierone rossonero, infatti, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco che, dopo aver ceduto Yann Sommer all’Inter e aver conosciuto i tempi di recupero di Manuel Neuer (che resterà fuori per diversi mesi), ha bisogno di un portiere affidabile per la prossima stagione.

Maignan, offerta importante da una big

In cima alla lista dei bavaresi è finito proprio il portiere francese del Milan. I rossoneri non intendono cederlo, ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile non possono far altro che sedersi ad un tavolo e ragionare sul da farsi.

Secondo alcune indiscrezioni il Bayern Monaco sarebbe pronto ad offrire circa 80 milioni di euro. Se la trattativa con i rossoneri per Maignan non dovesse andare in porto, tuttavia, i tedeschi hanno già in mente altre due opzioni: Kepa del Chelsea e Szczesny della Juventus.