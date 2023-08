Allarme rosso Manchester United: richiesta ufficiale di cessione

Il giocatore vuole trovare maggiore spazio e medita l’addio a Old Trafford: ten Hag è stato avvisato.

I tre punti sono arrivati, alla fine. Un risultato tutt’altro che scontato per il Manchester United, che ha tremendamente sofferto contro il Wolverhampton e che ha sfiorato più volte lo svantaggio. Per adesso può bastare così, ma per una squadra che vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria del titolo, è necessario uno sforzo maggiore da parte tutti. Attaccanti compresi.

Nella conferenza stampa post-partita Erik ten Hag non ha cercato di indorare la pillola, anzi è stato schietto come al solito circa la prestazione del proprio reparto offensivo: «Penso che avremmo potuto sfruttare meglio le occasioni generate da palle perse e situazioni in cui eravamo in superiorità numerica, ma la nostra linea d’attacco non era in forma oggi».

Il tecnico olandese non ha potuto contare sul nuovo arrivato Hojlund – a causa dell’infortunio alla schiena che lo terrà fuori ancora per qualche settimana – e così ha deciso di schierare Rashford come centravanti. Il nazionale inglese non ha disputato la sua migliore prestazione, così come Bruno Fernandes, posizionato alle sue spalle.

Il neo-acquisto a centrocampo Mason Mount è stato impalpabile ed è stato sostituito poco dopo la mezz’ora insieme a Alejandro Garnacho. Dopo il vantaggio siglato da Varane, anche Antony è stato sostituito.

Non schierato

Nel corso della partita sono subentrati Sancho e il giovane Pellistri a dare supporto alla manovra offensiva, mentre Anthony Martial è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti. Il francese ha recuperato soltanto all’ultimo dal problema al tendine che gli ha impedito di partecipare alla preparazione estiva insieme al resto della squadra.

È probabile che, qualora fosse stato in condizione di scendere in campo, ten Hag avrebbe chiesto aiuto al classe 1995 per sbloccare una situazione che sembrava inchiodata sullo zero a zero, come accaduto nella parte finale della passata stagione. Detto questo, il suo futuro resta in bilico.

Futuro

L’acquisto di Hojlund per oltre 80 milioni ha chiuso ancora di più gli spazi in avanti per l’ex Monaco, che si sta guardando intorno. Secondo quanto riportato da The Sun, Martial starebbe pianificando un incontro con la società per discutere del proprio futuro.

Il quotidiano inglese riporta che Fenerbahçe ed Inter sarebbero interessate al giocatore, ma va sottolineato che i nerazzurri negli ultimi giorni si sono già cautelati con Marko Arnautovic per completare il reparto d’attacco. Qualora dovesse arrivare la giusta offerta, comunque, il Manchester United sarebbe pronto a cedere il giocatore.