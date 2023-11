Allarme rosso Juve: “Lo ha chiamato la Salernitana” | Se ne va anche lui a metà stagione

Un componente del club bianconero potrebbe presto lasciare Torino per accasarsi nel club del Presidente Iervolino.

Due momenti di stagione diversi, due posizioni di classifica completamente opposte. Tra Juventus e Salernitana, Inter a parte, potrebbe esserci il classico testacoda di campionato. Una è seconda è sta vivendo un momento esaltante, l’altra è ultima in classifica e non riesce ad uscire dal momento di crisi che ormai dura da inizio stagione.

Il club granata, infatti, nonostante il cambio in panchina, con Pippo Inzaghi che ha preso il posto dell’esonerato Paulo Sousa, non è riuscito ancora a cambiare marcia e non riesce a muoversi dall’ultima posizione che occupa in classifica da qualche settimana.

La Salernitana, inoltre, è l’unica squadra di Serie A a non aver ancora ottenuto la prima vittoria e i quattro punti conquistati fin qui sono frutto di soli quattro pareggi. La squadra subisce tanti gol, ma è soprattutto davanti che si fa fatica a tramutare in reti le poche occasioni che vengono create.

Boulaye Dia, grande protagonista della passata stagione, ha realizzato soltanto tre reti, ma soprattutto ha vissuto una fase difficilissima ad inizio stagione. Tra mal di pancia, volontà di essere ceduto, comportamenti non del tutto professionali e l’infortunio patito in Nazionale, ha perso circa un mese e mezzo di stagione e non ha potuto (o voluto) dare il suo apporto alla causa.

Salernitana, De Sanctis sulla graticola

Il problema vero però è che in questa Salernitana, Dia a parte, non sembrano esserci giocatori adatti a poter fare la voce grossa in questa categoria. Tolto il solito Antonio Candreva e qualche spunto di Jovane Cabral, infatti, gli altri non sono mai entrati nel tabellino del marcatori.

Lo splendido giocattolo che era stato messo in piedi nella passata stagione sembra essersi rotto e anche la gestione della questione Dia, tra fine agosto e settembre, ha destato molte perplessità. Sul banco degli imputati è finito soprattutto il direttore sportivo Morgan De Sanctis ritenuto principale responsabile di quello che, almeno fino a questo momento, può essere considerato un mercato fallimentare.

Salernitana, nel mirino il braccio destro di Giuntoli

Il presidente Iervolino sta facendo le sue riflessioni sulla figura del ds e il rapporto tra i due sembra essere ai minimi storici. Secondo Tuttosport il numero uno della Salernitana è pronto a cambiare il suo uomo mercato e avrebbe individuato in Giovanni Manna il successore di De Sanctis. L’attuale direttore sportivo della Juventus e braccio destro di Cristiano Giuntoli sta facendo un ottimo lavoro e gode della fiducia di tutto l’ambiente.

Fiducia a Manna rinnovata al punto da avergli rinnovato il contratto fino al 2025 e avergli consegnato le mansioni lasciate vacanti dall’ex responsabile scouting Tognozzi. Al tempo stesso, però, la società bianconera, con l’arrivo di Giuntoli, continua a vivere momenti di grande rinnovazione e la figura dell’attuale dirigente bianconero è seguita con attenzione da parecchi club. Tra questi c’è, come detto, la Salernitana che vorrebbe affidargli il ruolo di direttore sportivo.