Allarme rosso Inter: la firma sul contratto tarda | Arriva il Chelsea con 50 milioni cash

Non arriva il rinnovo del contratto per il calciatore nerazzurro che così potrebbe diventare un obiettivo di mercato di top club europei.

Le difficoltà economiche che ha avuto la proprietà dell’Inter in questi ultimi anni, soprattutto e principalmente dal post Covid in poi, non sono coincise con un declino tecnico, ma soprattutto con una mancanza di risultati sportivi e di campo.

I nerazzurri, infatti, nonostante mercati fatti al risparmio, con la necessità di generare entrate e plusvalenze e a volte senza la possibilità di reinvestire le cifre guadagnate (nemmeno per la metà), o offrire ricchi rinnovi di contratto ai calciatori presenti in rosa, sono sempre rimasti competitivi, alzando comunque trofei.

Così sono arrivate, per esempio, le ultime due coppe Italia e Supercoppe Europee e così è stata raggiunta la finale di Champions League. Merito soprattutto di dirigenti capaci e abili sul mercato e di un allenatore, Simone Inzaghi, che ha saputo sempre trarre il meglio dai calciatori a disposizione, spesso e volentieri riuscendo anche a migliorare alcuni di loro.

Uno di questi è stato senza ombra di dubbio Federico Di Marco. Prima dell’arrivo del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter, infatti, l’esterno sinistro continuava a girare in prestito per l’Italia, nonostante un cartellino di proprietà dei nerazzurri. Parma e Verona le sue esperienze più importanti e positive, le esperienze che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a riportarlo a casa.

Da alternativa a top europeo nel ruolo, l’ascesa dell’esterno italiano

E così, nonostante una prima stagione con Ivan Perisic come titolare del ruolo, Di Marco comincia a ritagliarsi il suo spazio. Gioca esterno sinistro in alternativa al croato, braccetto di sinistra nella difesa a tre e dimostra grandi abilità di tiro, cross, ma anche tanta spinta in avanti.

Dopo l’addio di Perisic, Federico diventa il titolare indiscusso della fascia sinistra, fa diventare delle semplici alternative giocatori del calibro di Gosens e Carlos Augusto e conquista anche la Nazionale e la titolarità in azzurro, sia con Mancini che con Spalletti. Al momento può essere considerato uno degli esterni sinistri più interessanti d’Europa e questo ha fatto cadere su di lui le attenzioni di diversi club europei importanti.

Chelsea, ma non solo. Ecco chi lo vuole

Club che continuano a monitorare la situazione relativa al suo contratto con l’Inter. Di Marco ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma guadagna soltanto 1.8 milioni di euro netti a stagione. Si era parlato di un accordo già trovato per un prolungamento fino al 2028 e conseguente aumento dello stipendio a 4 milioni. La firma sul contratto però tarda ad arrivare.

Ecco che Paris Saint Germain, Manchester United e Chelsea continuano a restare alla finestra per un possibile ingaggio futuro. Soprattutto i Blues farebbero sul serio e sarebbero pronti ad offrire ai nerazzurri circa 50 milioni di euro per Di Marco, con ingaggio ricchissimo al calciatore.