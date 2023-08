Allarme rosso in Serie A: il Manchester United porta via anche lui | 30 milioni subito

I Red Devils sono scatenati sul mercato e sono pronti a portar via un altro calciatore importante del nostro campionato.

Tre acquisti soltanto, ma una spesa complessiva di circa 200 milioni di euro. Il calciomercato estivo del Manchester United, fin qui, ha visto ritoccare la squadra, ma farlo con criterio e andando a comprare soltanto alcune pedine fondamentali in alcune zone del campo in cui l’allenatore si sentiva scoperto.

Per poter competere nella prossima stagione con l’Arsenal arrivato secondo, ma soprattutto con i cugini del Manchester City reduci da una stagione in cui hanno dominato e vinto tutto quello che era possibile vincere, Erik Ten Hag, allenatore dello United, aveva chiesto dei piccoli, ma significativi cambiamenti e rinforzi in alcune zone specifiche del campo.

E, così, sono arrivati Mason Mount, centrocampista offensivo ex Chelsea, per circa 70 milioni, André Onana, portiere ex Inter, per quasi 60 milioni di euro e, ultimo grande investimento, Rasmus Hojlund, attaccante danese ex Atalanta pagato 75 milioni di euro più bonus.

Soprattutto l’ultimo acquisto, però. ha fatto molto discutere. Hojlund è un classe 2003 e nell’ultima stagione all’Atalanta ha fatto intravedere lampi di grande classe, mostrando a tutti di poter diventare, con il tempo, un attaccante completo e devastante. Non è però un calciatore affermato, ha ampi margini di miglioramento e potrebbe anche non tenere fede alle enormi prospettive. Proprio per questi motivi, quindi, la cifra sborsata dallo United è sembrata un pochino eccessiva.

Il Manchester United fa spesa in Italia

In casa Red Devils, però, non hanno mai badato troppo a spese. Quando vogliono un calciatore, o quando lo hanno voluto negli ultimi anni, lo hanno preso anche pagandolo a peso d’oro, anche se magari non valeva tutti quei soldi investiti. I casi Maguire e Martial sono emblematici in tal senso.

Due dei tre acquisti dell’attuale campagna di rafforzamento sono quindi arrivati dalla nostra Serie A. Onana dall’Inter e Hojlund dall’Atalanta, come detto. Potrebbe non essere finita qui. Il Manchester United, infatti, sta pensando di completare la sua faraonica campagna acquisti attingendo ancora una volta dal campionato italiano.

Ancora acquisti in Serie A, ecco di chi si tratta

L’altra ed ultima pedina chiesta da Ten Hag per rinforzare la squadra, infatti, è un centrocampista da affiancare a Casemiro per rendere la mediana impenetrabile ed equilibrata. Sul taccuino dello United c’è Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Il centrocampista marocchino ha una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro e la società viola, dopo aver rifiutato a gennaio le proposte del Barcellona, ha già messo in preventivo di cederlo. Nei prossimi giorni si attende un’offensiva, forse quella decisiva, del Manchester che vuole a tutti i costi acquistare ancora dalla nostra Serie A.