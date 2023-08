Allarme rosso Giuntoli: bonifico istantaneo dall’Arsenal | Disastro in piena regola

Per Giuntoli le cessioni della Juventus sono ancora una priorità, ma non quella di un big finito nel mirino anche dell’Arsenal.

Il campionato della Juve è iniziato da Udine ma con un mercato sostenibile sì ma ancora aperto, la rosa bianconera può dirsi tutt’altro che completa.

Tante le trattative in ballo, prima tra tutte quella dell’ormai noto scambio con il Chelsea Lukaku-Vlahovic. Attenzione, però, lo stallo potrebbe permettere alla Roma di sferrare il suo assalto a Big Rom, finché il mercato sarà aperto la sensazione è che può accadere qualsiasi cosa.

Giuntoli nel frattempo sta seguendo le direttive di Allegri che, come ha ribadito nella conferenza stampa alla vigilia della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese, non vuole una rosa di 24 giocatori, senza coppe. Così il futuro di Matias Soulé potrebbe essere lontano da Torino.

Secondo Tyc Sport ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del Feyenoord per il centrocampista classe 2003: si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Oltre a Bonucci, poi, c’è la situazione di Marko Pjaca da risolvere.

Uscite sì, ma non troppe

L’attaccante croato, al pari di Bonucci (per cui c’è da segnalare l’interesse dell’Union Berlin) è fuori dal progetto Juventus nonostante il rientro dal prestito all’Empoli: all’ex Dinamo Zagabria non è stato assegnato alcun numero.

L’entourage del fantasista e Giuntoli stanno cercando la soluzione migliore per tutti, tra Italia ed estero. Ma non è semplice: in Italia si è fatto vivo solo il Pisa, mentre all’estero c’è la candidatura dei turchi del Basaksehir. Uscite sì, ma non troppe.

Alert scattato: Juve sulla difensiva

Arrivati a questo punto del mercato e al netto del possibile scambio Vlahovic-Lukaku, la Juventus non ha intenzione di perdere i suoi big. Al massimo potrebbe lasciar partire Kostic, vista la scalata di Cambiaso alle gerarchie di Allegri. Szczesny si è allontanato dalle sirene arabe, Chiesa non andrà in Premier almeno di colpi di scena clamorosi e non preventivati. Stesso discorso per Bremer, o forse no?

Sul difensore brasiliano era piombato il Real Madrid dopo il brutto (nonché lungo) infortunio di Eder Militao. Ora c’è anche l’Arsenal. Proprio come le Merengues di Ancelotti, anche i Gunners devono fare i conti con il kappaò di Jurrien Timber, vittima di un grave infortunio al legamento crociato anteriore che richiederà un’operazione. “Lo abbiamo preso con intenzioni chiare e purtroppo non potrà fare la stagione con noi“. Le parole di Mikel Arteta preannunciano un ritorno sul mercato: secondo la stampa inglese Bremer è uno dei papabili rinforzi, ci vogliono 50 milioni? Per un club inglese non sono poi così tanti. L’alert diventa allarme rosso.