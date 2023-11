Allarme rosso Federico Chiesa: già a gennaio | Doppia bomba dall’Inghilterra

L’attaccante esterno bianconero ha molti estimatori in Premier e grandi squadre sono pronte a fare follie per lui.

Un grande inizio di stagione, poi un piccolo infortunio ed ora il rientro a pieno regime tra i titolari senza però brillare come nelle settimane tra fine agosto e settembre. Ma, poco importa, se comunque la squadra ha cominciato a girare, non prende gol da sei partite consecutive, ha conquistato sedici punti su diciotto ed è al secondo posto in classifica, distante soli due punti dalla capolista Inter.

Federico Chiesa è chiamato alla stagione del riscatto, della rinascita dopo anni difficili soprattutto a causa del gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa un anno. L’infortunio di gennaio 2021 è stato talmente brutto da far temere per il proseguio della sua carriera, poi ricominciata, nel vero senza della parola, soltanto un anno più tardi.

Sembravano lontanissimi i tempi in cui il ragazzo deliziava i tifosi della Juventus, ma soprattutto faceva impazzire tutti gli italiani con le reti decisive contro Austria e Spagna all’Europeo 2021, poi vinto inaspettatamente dalla nostra Nazionale.

Per troppo tempo la sua classe e le sue enormi qualità tecniche e fisiche sono rimaste a tacere a causa del grave infortunio, prima, e dei diversi problemini fisici, dopo. Ora, Federico sembra rinato e lo ha dimostrato con i quattro gol nelle prime cinque gare di questo inizio campionato.

Chiesa, riecco una maglia da titolare

Poi il piccolo infortunio che gli ha fatto rinunciare alla Nazionale nei match di ottobre ed al derby contro il Torino con la maglia della Juventus. Un rientro gestito con parsimonia e tranquillità da Mister Allegri che lo ha tenuto in panchina nei match contro Milan e Verona, schierandolo soltanto per 42′ minuti complessivi.

A Firenze, invece, in quella che una volta era la sua casa ed il suo stadio, ecco di nuovo la titolarità, ecco di nuovo più di un’ora di gioco e la possibilità di dare una mano concreta alla squadra. Non una grandissima partita, ma un match importante per ritornare di nuovo in forma e cercare di tornare ad essere quello di inizio stagione.

Chiesa, ecco i club interessati

Le voci che arrivano dall’Inghilterra, però, fanno tremare la Juventus e i suoi tifosi. Dopo l’interesse, rispedito al mittente nei mesi scorsi, di Tottenham e Newcastle, secondo il The Sun, Arsenal e Manchester United farebbero carte false per averlo. La richiesta della Juventus è alta, ma il contratto in scadenza nel giugno 2025, se non ci dovessero essere novità sul rinnovo, potrebbe far abbassare le pretese bianconere.

Secondo il tabloid inglese, infatti, 64 milioni di euro potrebbe essere la cifra giusta per strappare Chiesa alla Juventus, una cifra che, al momento, solo l’Arsenal potrebbe mettere sul piatto. E, i Gunners, sembrano fare sul serio e potrebbero provarci già a gennaio.