Allarme rosso Danilo: Allegri pronto a pescare dalla Serie C | Titolare col Milan

La Juventus perde il difensore brasiliano a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale: out 20 giorni.

È ancora tempo di nazionali, ma scavallato il weekend di sosta il campionato risulta molto più vicino. Per la Juventus il posticipo di domenica in programma a San Siro sarà importante, le darà la possibilità di comprendere qual è la distanza non solo tra sé e il Milan, oggi capolista, ma tra sé e la lotta scudetto. Lo scorso anno, sempre alla nona giornata, la pesante sconfitta – non tanto nel risultato, quanto nella differenza vista in campo – fece crollare i bianconeri a dieci punti dalla vetta, spegnendo qualunque (flebile) speranza di essere competitivi.

Nessuna delle due poi, in realtà, finì per disputare un grande campionato, con la penalizzazione di dieci punti inflitta alla squadra di Allegri che risultò decisiva per la qualificazione in Champions dei rossoneri. Stavolta, però, entrambe sembrano essere migliori rispetto al fac-simile intravisto nel 2022-23, con gli allenatori che si giocano molto del proprio futuro.

Alla Continassa gli allenamenti in vista del big match proseguono ancora a ranghi ridotti, anche se Vlahovic non è mai partito per la Serbia e Chiesa è tornato in anticipo da Coverciano: entrambi sono ancora alle prese con i problemi fisici che non gli hanno permesso di essere a disposizione per il Torino. La speranza di Allegri è naturalmente quella di non dover fare a meno di loro, ancora, ma al momento non è certa la loro presenza.

Due possibili assenze che si aggiungono a quella di Pogba a centrocampo e, forse, di Fagioli. La situazione del centrocampista classe 2001 è in divenire, si attende la squalifica della FIGC, che secondo Sky Sport dovrebbe arrivare in prossimità della gara contro il Milan.

Nuova tegola

Come se non bastassero questi problemi, il tecnico livornese deve fare i conti con un nuovo infortunio. Si tratta di Danilo, che durante la partita della nazionale brasiliana contro il Venezuela ha rimediato una lesione di basso rado del bicipite femorale della coscia sinistra: sarà fuori per venti giorni.

Una pessima notizia per la Juventus, che perde uno dei suoi uomini chiave non solo per la trasferta di Milano, ma anche per i successivi tre appuntamenti: Hellas Verona (28 ottobre), Fiorentina (5 novembre) e Cagliari (11 novembre).

Soluzioni

Il brasiliano è stato fin qui l’unico giocatore, assieme a Rabiot, a non saltare neanche un minuto della stagione bianconera. Un’assenza pesante in vista di una gara così importante.

Allegri, che deve fare sempre i conti con l’assenza anche di Alex Sandro, sarà costretto a reinventare la difesa. Danilo potrebbe essere sostituito così da Rugani sul centrosinistra, ma secondo il Corriere dello Sport salgono le quotazioni di Dean Huijsen: il 18enne proveniente dalla Next-Gen potrebbe fare il suo esordio assoluto in Serie A a San Siro.