Allarme rosso al Sassuolo: ha chiesto la cessione immediata | Lascia il ritiro e prende il primo volo

Davide Frattesi potrebbe non essere l’unica cessione di un Sassuolo alle prese con un allarme rosso non indifferente.

Non è cominciato nel migliore dei modi il pre-season di un Sassuolo sconfitto dallo Spezia di Serie B, nel test match di Vipiteno. Al di là della sconfitta, a Dionisi non è affatto andata giù la prestazione dei suoi.

Una sfida articolata in 3 tempi da 35 minuti ciascuno e che ha visto la formazione neroverde soccombere alla nuova squadra di Alvini, appena retrocessa in Serie B. Sotto 2-0 per le reti di Amian e Reca, i neroverdi si svegliano dal torpore accorciando le distanze con Matheus Henrique, ma Krollis fa 3-1. Inutile la rete nel finale di Defrel.

Non è la sconfitta in sé e per sé a far infuriare Dionisi, ma l’atteggiamento di una squadra che in questo scorcio di stagione sta pagando a caro prezzo le tante sirene di mercato che stanno richiamando molti neroverdi.

“Sono arrabbiato e stufo dei giocatori a metà – tuona l’infervorato allenatore degli emiliani – bisogna capire chi vuole rimanere, serve un’altra mentalità. La squadra deve capire che così non va bene per niente”.

Il mercato non aiuta

Certo non è facile scendere in campo, allenarsi o giocare partite (anche se amichevoli) con un mercato là fuori che destabilizza un ambiente che ha perso già Frattesi e rischia di perdere altri big, primo tra tutti Mimmo Berardi.

“Berardi è la nostra bandiera e il suo valore economico è in linea con le sue capacità e acquistabile da chi se lo può permettere“. Carnevali risponde per le rime a Lotito, infastidito da una “cifra definita spaventosa” dal presidente della Lazio. “Non è vero che lo scorso anno abbiamo detto di no alla Juve – smentisce Carnevali – ce l’hanno chiesto tutte le big, tutte tranne la Juve”.

La grana

Aspettando news sulla delicata situazione di Berardi, c’è chi sta puntando i piedi, chiedendo una cessione immediata che non arriva anche per una richiesta non proprio economica da parte del Sassuolo.

Mert Muldur vuole tornare in Turchia. Lo ha detto apertamente. Niente Augsburg, più probabile il Fenerbahce aveva presentato offerte al Sassuolo per acquistare il difensore, tutte respinte dal club. Perché? Perché i neroverdi vogliono 4-5 milioni di euro, senza scendere a compromessi. Besiktas e Trabzonspor tentennano, forse il Galatasaray avrebbe intenzione di tornare alla carica per il difensore, classe 1999, nato in Austria ma nazionale turco.