Allarme derby della Madonnina: “Troppo doloroso…” | Il top player fuori dai giochi

Il Virus UEFA fa tremare Inter e Milan: scatta l’allarme derby della Madonnina, al rientro dopo la sosta delle Nazionali.

Occhi puntati sulla Nazionale. Per due ordini di motivo. Ora c’è Luciano Spalletti alla guida dell’Italia, i punti in palio contro Macedonia del Nord e Ucraina hanno un signor peso specifico in ottica Euro 2024. Ce n’è un altro di motivo, che ha poco a che fare con gli Azzurri in sé e per sé.

Già, la chiamata delle nazionali è una specie di incubo per i club, che tremano al sol pensiero del Virus UEFA, un fantasma che aleggia sotto forma di infortuni, sempre presente quando c’è la sosta.

Javier Zanetti incrocia le dita e pensa positivo: “L’Inter si è guadagnata rispetto da parte di tutti e ciò a cui teniamo di più è che rimanga competitiva, e spero che questo ci porti più in alto possibile. Ripetere una finale è sempre complicato, ma bisogna provarci“.

Una battuta, definitiva, su Lukaku: un caso aperto questa estate, un caso chiuso alle porte dell’autunno: “Eravamo interessati a trattenerlo, ma sono successe cose che non ci aspettavamo con altri club. Ora Lukaku veste un’altra maglia, fa parte del nostro passato, noi dobbiamo guardare al futuro“.

Il presente è, dunque, il tempo da vivere. Anche perché è radioso, al netto del Virus UEFA: Inter a punteggio pieno in questo scorcio di Serie A, addirittura senza subire gol. Il gol? Quello non è affatto un problema, si è viaggiato finora alla media di quasi tre gol a partite. E il Milan come sta?

Un derby della Madonnina ad alta quota: il borsino

Il Milan gode di ottima salute, volendo sta meglio dell’Inter. Nel senso, che la Beneamata potesse essere lì anche senza Lukaku, si poteva immaginare. I rossoneri per niente. Si sente ancora l’eco delle pesanti critiche estive per il licenziamento di Maldini (e Massara) o per la cessione di Tonali.

Critiche spazzate via da Pioli. Che, complici anche alcuni accorgimenti tattici, è riuscito a far entrare i tanti nuovi (ben dieci) in un canovaccio tattico davvero importante. Da Pulisic a Loftus Cheek, passando per Reijnders, ognuno ha già dato il suo. E quei nove punti (con tanto di blitz capitale) hanno un peso diverso da quell’Inter.

Il Virus UEFA colpisce ancora: “Troppo doloroso”

Peccato che tanto lavoro possa essere cancellato dal Virus UEFA. Che ha già colpito in questa prima sosta per le Qualificazioni Europee. Non sembra un infortunio particolarmente doloroso, ma intanto Giroud è tornato a Milano. Prima del tempo.

D’accordo con il cittì Deschamps, l’attaccante francese ha un problema alla caviglia, che sicuramente gli farà saltare il prestigioso test match con la Germania padrona di casa ai prossimi Europei. “È stato troppo doloroso – ha detto Giroud – sto già meglio. Il derby? Penso di farce”. Virus UEFA permettendo.