Allarme Arabia: a gennaio si porta via la stella della Juventus | 50 milioni di euro all’anno

Giuntoli alle prese con il mercato in entrata. Ma la Juventus farebbe bene a blindare uno dei suoi big: il rischio di perderlo è molto alto.

Il primo tour de force della nuova stagione è cominciato. Dopo la sosta e il ritorno ai campionati, ecco la Champions, l’Europa e la Conference League: per sette italiane scatta il doppio impegno in quadrabile nell’arco di tre settimane di fuoco. Per molte big ma non per tutte.

Inter e Milan, Napoli e Lazio in Champions, Roma e Atalanta in Europa League, Fiorentina in Conference pronte a ricalcare le orme della passata stagione, quando almeno un’italiana per competizione era arrivata in finale. Manca la Juve all’appello.

Il patteggiamento con l’UEFA, copia e incolla di fatto con quello italiano con la FIGC, ha estromesso la Signora dalle competizioni europee: meno fama e meno soldi, ma il lato positivo sta nel fatto che Allegri può preparare la rincorsa all’Inter, senza essere gravitato dal tour de force: ne avrebbe fatto volentieri a meno di questa soluzione l’allenatore bianconero, ma almeno qualcosa su cui puntare c’è.

Una Juve fuori dalle competizioni europee può essere ancora più pericolosa e avvantaggiarsi per restare a stretto contatto con l’Inter, grande protagonista di questo inizio di stagione.

Juventus, bilancio in rosso. Un buco diventato buchetto

Nella settimana di Champions, Europa e Conference League, in casa Juventus il Consiglio di Amministrazione ha ratificato un bilancio in rosso, ampiamente preventivato ma decisamente inferiore rispetto ai 239.000.000 di euro, persi nell’annata 2021/2022.

Un buco diventato buchetto, anche se da qui a dire che la situazione sia florida ce ne passa: i segnali di ripresa sono sì incoraggianti, fanno ben sperare ma bisogna sempre avere a che fare con ulteriori due rossi in altrettante chiusure di esercizi successivi. A tal proposito John Elkann non ha disposto nessun aumento di capitale, confermato fino al 2025.

Juventus, mercato in entrata. Ma anche in uscita?

Giuntoli, da parte sua, ha contribuito a far diventare quel buco, un buchetto grazie alle tante uscite di questa estate, ora un colpo in entrata lo potrebbe battere dal momento che le prove tecnico di rinnovo di contratto tra il Napoli e Zielinski sono ferme. Uno stallo pericoloso.

Attenzione, però, complice anche un super inizio di stagione, Dusan Vlahovic, da obiettivo di Chelsea, PSG e Bayern Monaco, è entrato prepotentemente nelle mire arabe. Su consiglio di Mitrovic, potrebbe essere il numero 9 bianconero il primo obiettivo saudita. Loro non sono Chelsea, PSG e Bayern, possono arrivare e prendere a cifre fuori dal mondo.