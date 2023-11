All-in su Osimhen: offerta a gennaio | Il Napoli non può credere a questa cifra

Questa volta Aurelio De Laurentiis tentenna. Il bomber nigeriano pronto a lasciare tutto e partire al più presto.

Il bomber del Napoli, Victor Osimhen, è nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos in Nigeria. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle squadre più giovanili del club nigeriano Ultimate Strikers Academy.

Nel 2015, si è trasferito per la prima volta in Europa, firmando un contratto con il club inglese Fleetwood Town. Ha trascorso un breve periodo in prestito con il club ma non ha giocato molte partite a causa di diversi infortuni.

Nel 2017, Osimhen è stato acquistato dal VfL Wolfsburg, un club di Bundesliga in Germania. Ha iniziato la sua avventura qui ma è stato poi prestato al Charleroi, un club belga, per acquisire esperienza e tempo di gioco.

Durante il suo prestito, il calciatore nigeriano si è distinto come uno dei migliori marcatori del club e ha attirato l’attenzione grazie alle sue importanti prestazioni. Nel 2019, precisamente a luglio, Victor è stato trasferito al Lille OSC, un club di Ligue 1 in Francia.

L’approdo di Victor a Napoli

Al Lille, ha continuato a dimostrare le sue abilità di marcatore e il suo potenziale. Nella sua prima stagione in Francia, è diventato uno dei migliori marcatori del campionato. Ha anche contribuito alla vittoria della Coppa di Francia 2020-2021 segnando un goal nella finale contro il Paris Saint-Germain.

Nel luglio 2020, Osimhen ha firmato un contratto con il Napoli diventando uno dei giocatori più costosi della storia del club. Il suo trasferimento è stato accolto con grandi aspettative, poiché i partenopei speravano che potesse portare ulteriori potenza d’attacco alla squadra e così è stato.

Il Manchester United sulle tracce di Osimhen

Nella scorsa stagione calcistica, Osimhen ha vinto anche il premio come capocannoniere della Serie A segnando ben 26 goal. Il calciatore, inoltre, rappresenta la nazionale nigeriana in diverse competizioni. Nelle ultime ore di mercato estivo, si parlava di un interesse da parte di diverse squadre europee che, stando alle richieste molto elevate del Presidente, avrebbero tentennato.

Stando alle notizie delle ultime ore, così come riportato da calciomercato.com, il Manchester United potrebbe lanciarsi sul calciatore in quanto il numero 9 Rasmus Hojlund, acquistato dall’Atalanta, non sembrerebbe fornire le giuste garanzie. La squadra inglese, reduce da 5 sconfitte in 10 partite e con diverse difficoltà nel reparto offensivo, potrebbe fare uno sforzo per rinforzare la rosa.