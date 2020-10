Italia Under 21: Carnesecchi dell’Atalanta e Bastoni dell’Inter positivi al Covid-19

Scoppiano altre positività, questa volta nell’Under 21. Infatti, questa mattina è arrivata la notizia del primo caso occorso ad Alessandro Bastoni, difensore ventunenne dell’Inter. Il secondo positivo è stato Carnesecchi, portiere dell’Atalanta.

Entrambi, però, erano negativi rispetto al primo test effettuato domenica scorsa, effettuati come da protocollo all’inizio del ritiro con l’Under 21.

Bastoni, difensore ventunenne centrale dell’Inter. Fonte: Bastoni Facebook

I due non presentano i sintomi della malattia, in quanto asintomatici. Dall’esito dei tamponi effettuati oggi, il terzo nel giro di tre giorni, si deciderà se mettere i suddetti in isolamento oppure no. La stessa nazionale, perciò, ha annullato la seduta di allenamento prevista per oggi.

Questa è una notizia che non ci voleva, soprattutto per il popolo nerazzurro. Alessandro Bastoni è un elemento chiave della difesa, pur se in giovane età. Ci sono altri sostituti di maggiore esperienza nella fila dell’Inter, come De Vrij e Skriniar.Conte potrà fare affidamento su di loro.

Mentre per quanto riguarda Carnesecchi, Gasperini ha deu portiere titolari davanti a lui. Gollini, al momento out per un infortunio patito poco prima della partenza per Lisbona a disputare il quarto di finale contro il Paris Saint Germain. L’altro è Sportiello, non altrettanto pronto ed efficace in porta come il primo, ma può garantire un certa affidabilità.

La Nazionale Under 21 è in ritiro a Tirrenia (Pi), in preparazione del match di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria previsto per venerdì contro i pari età dell’Islanda. La nazionale dovrà fare a meno di due elementi importanti nella rosa. Vedremo chi verrà eventualmente chiamato al loro posto.

