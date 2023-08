Al Tottenham non ci vado: rifiuta la proposta inglese | Vuole restare in Serie A

L’addio di Harry Kane agli Spurs anima il mercato internazionale: per la caccia al sostituto i londinesi guardano anche all’Italia.

L’addio è realtà. L’era di Harry Kane al Tottenham si è ufficialmente conclusa venerdì 11 agosto, giorno nel quale è iniziata la Premier League 2023-’24. Dopo qualche ora di incertezza seguita alla presentazione della nuova offerta ufficiale presentata dal Bayern Monaco, infatti, tutte le parti hanno detto sì ad un trasferimento destinato a segnare la storia del calcio inglese.

Il capitano della nazionale vice campione d’Europa nel 2021 lascia quindi il club del cuore. Quello del quale si è sempre professato tifoso e nel quale è cresciuto calcisticamente dopo esservi approdato all’età di 11 anni, un biennio dopo avere chiuso una fugace esperienza nel settore giovanile dell’Arsenal. Il futuro Hurricane avrebbe legato l’intera propria carriera agli Spurs, diventandone il leader insostituibile dell’attacco dal 2014.

Fu, quella, la seconda stagione di Kane a White Hart Lane, dopo l’assaggio di quella precedente. A 21 anni Kane era pronto per prendersi sulle spalle l’attacco di una squadra che nonostante i suoi 280 gol, 213 dei quali in Premier, non è mai riuscita in nove anni a vincere un trofeo, limitandosi ad andarci vicino nella stagione 2018-’19, quella della finale di Champions League persa contro il Liverpool.

Kane non è mai sceso in carriera sotto i 17 gol in campionato, eppure le sue reti sono servite solo per qualche qualificazione alla Champions League. Ora Harry ha accettato la sfida di cambiare vita per andare a riempire la propria bacheca nel Bayern Monaco. La missione sarà quella di far dimenticare Robert Lewandowski che ha detto addio un anno fa, senza abbassare la propria media reti. Per il Tottenham invece inizia ufficialmente una nuova epoca.

Tottenham, per il dopo Kane si guarda anche alla Serie A

La società del presidente Daniel Levy ha avviato un nuovo corso tecnico affidando la panchina a Ange Postecoglu. Quella del tecnico australiano, reduce da un biennio con due titoli nazionali ed altrettante Coppe di Scozia con i Celtic Glasgow, è stata una scelta a sorpresa da parte della proprietà degli Spurs. La squadra partirà a fari spenti, ma soprattutto con un organico incompleto dal momento che dalla scelta del sostituto di Kane passerà gran parte delle ambizioni stagionali.

La lista dei giocatori sul taccuino degli addetti al mercato dei londinesi è piuttosto lunga, sebbene i centravanti di livello internazionale più o meno sul mercato a Ferragosto non sia poi così numerosa. Ne sanno qualcosa Inter e Roma, alla disperata caccia di un numero 9 di spessore. Inzaghi e Mourinho hanno bisogno di titolari, ma la missione non è semplice. Anzi, in particolare in casa nerazzurra l’addio di Kane al Tottenham rischia di creare problemi dal momento che tra gli obiettivi degli inglesi, oltre a Romelu Lukaku, c’è Mehdi Taremi del Porto, al quale punta anche l’Inter. Attenzione però anche ad altri nomi ed in particolare a un protagonista dell’attuale Serie A.

Moise Kean cuore Juve: no alla proposta del Tottenham

Pur non avendo lasciato un grande ricordo in Premier League, infatti, il Tottenham starebbe pensando anche a Moise Kean. Il centravanti della Juventus, il cui cognome è curiosamente un anagramma di quello di Kane, è stato tesserato per l’Everton tra l’estate 2019 e quella 2021 indossando tuttavia la maglia dei Toffees solo nella prima stagione, prima di venire ceduto in prestito al Paris Saint-Germain, rientrare alla base e poi scegliere di tornare alla Juve. Kean non ha sfondato a Goodison Park e anche per questo è pronto a rifiutare la proposta del Tottenham.

Prodotto del vivaio della Juventus, con la quale Kean è diventato il primo Millennial italiano a debuttare e segnare tanto in Serie A quanto in Champions League, Moise è tornato in bianconero nell’agosto 2021 subito dopo l’addio alla Juve di Cristiano Ronaldo. Nonostante un impiego a singhiozzo il giocatore è riuscito a farsi valere nell’ultimo biennio ed anche per questo la sua intenzione è quella di restare a disposizione di Max Allegri, che lo conosce bene. In attacco a Torino ci sono già Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic, che verrebbe sostituito da un altro giocatore in caso di cessione, ma Moise non teme la concorrenza. La Premier League è una pagina del passato. Da non riaprire.