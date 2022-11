Al Nassr offre un triennale da oltre 200 milioni a Cristiano Ronaldo

L’Arabia Saudita torna alla carica per Cristiano Ronaldo, offerto un triennale da 216 milioni di euro da parte dell’Al Nassr.

Nelle ultime ore l’Al Nassr si sarebbe rifatta avanti per Cristiano Ronaldo, proponendo al portoghese un contratto triennale da 216 milioni di euro. Dopo il tentativo fallito dal club nella scorsa estate, nel vedere svanito il sogno di far vestire a CR7 la maglia del Al Nassr, il club ha ritenuto giusto il momento di formulare una seconda offerta, ricoprendo il portoghese di soldi.

Cristiano Ronaldo aveva declinato la prima offerta saudita perché fermamente convinto che non fosse giunto ancora il momento di abbandonare il grande palcoscenico europeo, ma dopo i problemi avuti con il Manchester United, sono ben poche le squadre europee che possono permettersi un ingaggio di 30 milioni di euro per il calciatore.

Adesso la palla passa in mano al portoghese, che per il momento risulta essere pienamente concentrato sul Mondiale con la propria nazionale. Secondo quanto riportato da CBS, però, i contatti tra le due compagini sarebbero in fase avanzata, anche grazie al primo incontro avuto in estate. Resterà da capire se Cristiano Ronaldo, all’età di 37 anni, reputerà maturo il fatto di accettare una nuova sfida nel campionato saudita per gli ultimi anni della sua carriera, oppure vorrà ancora mettersi in gioco cercando un club pronto ad offrirgli ancora la possibilità di giocare in Champions League, ma con un ingaggio molto più ridotto.