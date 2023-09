Ahia, l’infortunio con l’Italia può costare caro: Champions League a rischio

Un altro azzurro ha lasciato il ritiro di Coverciano con un affaticamento muscolare: c condizioni da monitorare.

Una vittoria per scongiurare una situazione peggiore e per mettere una pezza al pasticcio di Skopje. Luciano Spalletti festeggia il primo successo sulla panchina della Nazionale, conquistando tre punti fondamentali per agganciare in classifica proprio l’Ucraina, nonostante una partita in meno. Decisiva la doppietta di Davide Frattesi, in quello che è da poco diventato il suo stadio.

Nove giorni insieme, due gare disputate… e anche diversi infortuni. Il ritiro di Coverciano è stato caratterizzato da una serie di infortuni, che via via ha spuntato le armi a disposizione del nuovo commissario tecnico. I primi a rientrare in anticipo dalle rispettive squadre sono stati Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, che alla vigilia della sfida con la Macedonia hanno accusato un affaticamento muscolare.

Dopo il pareggio di Toše Proeski, anche Gianluca Mancini e Matteo Politano sono stati messi k.o. da noie muscolari. Il difensore della Roma ha accusato un affaticamento agli adduttori della coscia destra, mentre l’attaccante del Napoli ha rimediato un risentimento al tricipite surale destro. Entrambi sono a rischio per il prossimo turno di campionato.

Fortuna che, almeno, è Mattia Zaccagni è potuto scendere in campo. L’ala della Lazio non si era allenato con il gruppo alla vigilia della sfida contro l’Ucraina, ma alla fine è sceso in campo dal primo minuto.

Infortunio

Una sorte diversa è toccata, invece, a Sandro Tonali. Anche il centrocampista del Newcastle ha dovuto saltare il match di San Siro a causa di un affaticamento muscolare.

Ironia della sorte, tra pochi giorni dovrà tornare proprio al Meazza per affrontare la sua ex squadra, per la prima partita del gruppo F di Champions League. Ammesso che recuperi. Rientrato in Inghilterra già nella giornata di mercoledì, le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua presenza è al momento incerta.

Alla conquista della Premier

Quest’estate Tonali è diventato il giocatore italiano più costoso di sempre, dopo che i Magpies hanno deciso di investire 80 milioni (70 + 10 di bonus) per il suo cartellino. Il suo impatto in terra inglese è stato immediatamente importante, segnando all’esordio contro l’Aston Villa.

Il rendimento dei bianconeri, però, è tutt’altro che positivo, al momento. Tre sconfitte nelle prime quattro, motivo per cui sabato contro il Brentford i tre punti saranno mandatori.