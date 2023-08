Ahi ahi Milan: offerta pesante dall’Ajax | Vogliono la stellina rossonera

L’Ajax è sulle tracce del giovane talento, che potrebbe lasciare Milanello in questa sessione di mercato.

L’amichevole contro il Barcellona ha posto la parola fine alla tournée americana del Milan, che adesso è in viaggio per tornare in Italia, dove ultimerà la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato. Prima di focalizzarsi sul Bologna, però, i rossoneri saranno impegnati in altri quattro test:

martedì 8 agosto, ore 21 – Milan vs Monza, U-Power Stadium;

mercoledì 9 agosto, ore 18 – Milan vs Trento, Centro sportivo di Milanello;

sabato 12 agosto (orario da definire) – Milan vs Etoile Sahel, Centro sportivo di Milanello;

domenica 13 agosto, ore 11 – Milan vs Novara, Centro sportivo di Milanello.

Queste partite aiuteranno Stefano Pioli a provare formazioni diverse, per comprendere quale potrebbe essere la migliore. Rispetto agli anni scorsi, in cui la squadra aveva trovato una chiara identità sia a livello tattico che a livello di gerarchie, in campo e fuori, una delle sfide del Milan riguarderà proprio la ricerca di una nuova quadra.

La stagione 2022-23 aveva sottolineato la mancanza di alternative rispetto all’undici titolare, e la campagna acquisti non aveva dato risposte. A pagare le conseguenze sono stati Maldini e Massara, oltre ad un ampio numero di giocatore, che non rientrano più nel progetto tecnico.

In vendita?

Le convocazioni per gli Stati Uniti avevano già delineato una direzione sul mercato in uscita, ma non tutti quelli che hanno partecipato alla tournée sono destinati a restare o, comunque, la loro permanenza è tutt’altro che garantita. Uno di questi è Yacine Adli.

Nelle amichevoli estive, il centrocampista classe 2000 ha avuto il suo spazio, ma adesso la concorrenza è spietata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’Ajax avrebbe sondato il terreno con i rossoneri, per capire se esistano i presupposti per aprire una trattativa.

Poco spazio

Adli rappresenta una delle tante scommesse della vecchia dirigenza. Acquistato nel 2021 per 8.5 milioni di euro, viene lasciato in prestito al Bordeaux ancora per una stagione, per proseguire il percorso di crescita. Al termine della stagione è stato il miglior giocatore della squadra per assist distribuiti (8).

Numeri che hanno convinto il Milan che fosse pronto per il salto in Serie A, ma così non è stato. Sarebbe scorretto dare un voto alla sua stagione in rossonero, dal momento che non ha praticamente visto il campo: solo 140 minuti per lui, in tutte le competizioni.