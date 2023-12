Ahi ahi Milan: arriva il primo assegno gigante | 75 milioni per Maignan

Sono arrivati per prendere Mike Maignan al Milan. Offerta da capogiro per il portiere francese, ballano 75 milioni di euro.

Strano davvero il caso. Milan-Frosinone 3-1, detta così sembra il solito riscatto di una squadra, quella rossonera, capace di risollevarci dopo un tonfo, rabberciata ma vincente, terza in classifica alle spalle delle fuggitive Inter e Juventus.

In realtà Milan-Frosinone è stata una partita strana, dove in due minuti si è passati dallo 0-1 fallito da Cuni, all’1-0 di Jovic. Pulisic e Tomori hanno fatto tornare a sorridere Stefano Pioli, ma c’è tanto di Mike Maignan, un po’ portiere un po’ assistman.

Al di là dell’erroraccio di Cuni, il portierone del Milan compie un super intervento e si rende protagonista del suo secondo assist in Italia con un lancio da sessanta metri per Pulisic, che non poteva non concretizzare quella meraviglia di lancio.

Ma la forza di Super Mike va ben oltre la sua tecnica sopraffina, il suo gioco con i piedi, non ha un carattere semplice ma è un esempio per etica del lavoro, ha personalità per parlare ad alta voce e dire cose scomode: chi frequenta Milanello assicura che sia uno dei leader rossoneri.

L’intuizione di Paolo Maldini

Nato in Guyana francese da padre francese e madre haitiana, Mike Maignan è cresciuto a Parigi in un quartiere povero, non ha mai conosciuto il padre, ma sa benissimo giocare a pallone. Inizialmente gioca a centrocampo, da qui la sua bravura coi piedi, trasformato in portiere da Ramon Damiano, uno dei suoi primi allenatori.

Personalità, atletismo e riflessi, ma è quella leadership clamorosa che convince Paolo Maldini a privarsi di Gigio Donnarumma e a scommettere su Mike Maignan, preso a maggio 2021 per circa quindici milioni di euro, blindato da un quinquennale fino al 2026. Chissà quanto blindato.

Lo vogliono portare via da Milano

Mike Maignan ora vale cinque volte tanto il prezzo pagato dal Milan per prenderlo dal Lille. Sì, 75 milioni di euro. Sarebbe questa la spaventosa cifra che avrebbe voglia di spendere il Bayern Monaco per prendere il portierone francese.

I campioni di Germania, secondo quanto riferito da Sky Sport De avrebbero individuato in Super Mike l’erede di Neuer, che ha sì rinnovato per altre due stagione, ma ha pur sempre 38 primavere sulle spalle. L’obiettivo del club tedesco è quello di prendere Maignan è avere un numero uno di nome e di fatto di lungo corso.