Affare fatto: trattativa chiusa in un battibaleno | Adama Traore arriva a parametro zero

Nuova avventura per il roccioso Adama Traorè. Dopo l’esperienza al Wolverhampton, il centrocampista spagnolo si rilancia.

È a tutti gli effetti spagnolo, catalano per la precisione, di L’Hospitalet de Llobregat anche se nelle sue vene, e nel suo cognome, scorre sangue africano, maliano nello specifico, per i suoi genitori. Una famiglia di calciatori visto che anche Moha e Mohamed praticano questo sport, anche se non sono famosi come lui.

Un nome che ha circolato per mesi nel calciomercato, grazie alle qualità e alla sua situazione contrattuale: un profilo davvero interessante. Dal punto di vista tattico perché può ricoprire sia i ruoli sulla fascia destra, sia sulla fascia sinistra; dal punto di vista tecnico perché è dotato di grande velocità che fa rima con l’esplosività abbinata a una buona tecnica individuale. Destro naturale, un po’ assistman, un po’ “dribblomane”.

Un oggetto di mercato per molte squadre anche perché, terminata la sua esperienza triennale con il Wolverhampton, Adama Traoré era svincolato, un colpo importante a parametro zero.

Se n’era accorto prima di tutti il Milan, subito dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Ma non farà parte del gruppo squadra di Pioli, quello inglese è un mondo a parte: sia per livello sia soprattutto per un discorso prettamente economico.

Il sorpasso alle italiane

Il Milan ci aveva fatto un pensierino, così come la Roma, perfino al Napoli gli era stato proposto. Ma l’andamento lento delle trattative ha fatto da contraltare con un approccio molto più rock.

Non sarà in Serie A il futuro di Adama Traorè. Il potente esterno offensivo, 27 anni e svincolato dal Wolverhampton lo scorso 30 giugno, ha detto sì al Fulham, una delle rivelazioni della scorsa Premier.

100% Adama Traoré

I Cottagers, il club più antico di Londra, ha convinto Adama Traoré con un’offerta in primis più rapida delle italiane, e con un biennale, in scadenza il 30 giugno 2025, con opzione per un terzo. “Diamo il benvenuto ad Adama Traoré al Fulham Football Club”. Così Tony Khan, uno dei co-proprietari del club londinese. “È un’ala esplosiva e potente con un grande ritmo e ha una straordinaria esperienza in Premier League”.

“È una bella opportunità per me”. Queste le prime parole di Adama Traoré ha detto a FFCtv, il canale ufficiale del club inglese situato nel sud-ovest di Londra. “È un altro capitolo della mia carriera – prosegue il centrocampista catalano – mi piace il club, ho ottenuto delle informazioni da Raúl (Jimenéz, ndr), lui ama questo club, sono entusiasta e desideroso di dare il 100% qui”.