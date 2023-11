Affare fatto: il Milan lo ha preso per gennaio | Ecco l’attaccante che Pioli desiderava

Non solo un difensore per Kalulu, il Milan vuole dare una registrata anche nel reparto offensivo: ecco l’attaccante che Pioli desiderava.

Un esame importante attende il Milan al rientro dopo la sosta per le nazionali che ha permesso all’Italia di staccare il pass per Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Un esame importante per due motivi.

Il primo è che la Fiorentina ha alzato l’asticella quest’anno, è più competitiva e meno discontinua, è tornata al successo dopo tre stop di fila e, soprattutto, naviga in zona europea, con la Champions League distante appena un punto: battendo il Milan può agganciarlo proprio in classifica.

La seconda motivazione per inquadrata nella situazione particolare dei rossoneri. Stefano Pioli non avrà a disposizione il suo d’attacco: Giroud deve scontare la prima di due giornate di stop, Leao è infortunato e spera di recuperare per la sfida spartiacque di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Già, l’attacco. L’anello debole del Milan di quest’anno: nonostante la forza di quel dinamico duo, la squadra di Stefano Pioli ha realizzato venti gol, meno della Roma che gli è sotto in classifica, tanto per intenderci. Venti gol, proprio come la Fiorentina. E senza Giroud e Leao? Appena tre vittorie in undici partite.

Calciomercato, il Milan si guarda attorno

Ovvio che non può essere solo la ricerca del difensore che vada a sostituire l’infortunato Kalulu, operato al tendine del retto femorale sinistro dopo il kappaò del Maradona con il Napoli e out almeno quattro mesi.

Nelle settimane precedenti erano usciti alcuni nomi che avevano destano l’interesse rossonero: Akor Adams, attaccante classe 2000 del Montpellier, Jonathan David del Lille, anche se si sono alzate le quotazioni di Santiago Gimenez (classe 2001) stella del Feyenoord castigatore della Lazio (a Rotterdam) su cui c’è anche l’Inter. Ma non si escludono altri nomi.

Il nome caldo per l’attacco di Pioli

Attualmente il nome caldo per il reparto offensivo del gruppo-squadra del Milan è Matija Popovic, stellina del Partizan Belgrado classe 2006, autore di 21 gol l’anno scorso nelle giovanili del club serbo e con il contratto in scadenza a dicembre.

I rossoneri hanno proposto un accordo fino al 2028 e cercano l’intesa definitiva. Secondo Gazzetta dello Sport l’affare potrebbe essere in dirittura di arrivo, anche se non può essere lui la provvidenza per questo Milan che con Giroud e Leao fatica comunque a trovare la via del gol, senza quei è addirittura peggio.