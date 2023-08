Affare del secolo Lecce: pagato 150mila€ e venduto a 20 milioni€ | Corvino fa una magia

Il direttore generale dei giallorossi ha portato a termine uno dei suoi soliti capolavori: cessione remunerativa in arrivo.

La Serie A si avvicina a grandi passi. La nuova stagione si aprirà con un doppio appuntamento che vedrà scendere in campo il Napoli campione d’Italia a Frosinone e l’Empoli contro il Verona. Per alcune squadre, in realtà, l’esordio in campo avverrà qualche giorno prima in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Tra queste, il Lecce di Roberto D’Aversa.

Lo scorso anno i giallorossi hanno ottenuto la matematica certezza della permanenza soltanto alla penultima giornata, grazie al rigore trasformato da Lorenzo Colombo al 101′ della partita contro il Monza. Un risultato importante senza dubbio, ma che ad un certo punto del campionato appariva più facile da raggiungibile.

Con la vittoria a Bergamo per 2-1, il Lecce era salito a 27 punti in classifica ed era molto più vicino all’Europa che alla zona retrocessione. Nelle successive 15 giornate, però, aveva conquistato soltanto 9 punti su 45 disponibili: solo la Sampdoria ha fatto peggio (8). Nonostante tutto, l’obiettivo è stato centrato togliendosi anche alcune soddisfazioni.

Il Lecce ha pareggiato in casa della squadra che ha stradominato il campionato; ha conquistato 4 punti contro la Lazio, seconda classificata; ha fermato in casa Milan e Roma ed ha battuto l’Atalanta sia all’andata che al ritorno.

Talento

Il principale motivo che ha permesso alla squadra di Baroni di restare in Serie A è il lavoro svolto da Pantaleo Corvino. Il direttore sportivo ha dimostrato ancora una volta di riuscire a scorgere il talento come pochissimi altri in Italia, come confermato anche dal trionfo nel campionato Primavera, il primo in assoluto vinto dal Lecce.

Nella stagione 22-23 diversi giocatori si sono messi in mostra, facendo accendere più di qualche spia d’interesse da parte di diversi club importanti. Uno di questi è Morten Hjulmand.

Mega-plusvalenza

Il centrocampista classe 1999 è stata una delle piacevoli scoperte dello scorso campionato e adesso diversi club, italiani e non, stanno mostrando interesse nei suoi confronti. In questo momento, la squadra che appare più vicina al danese è lo Sporting CP.

Il Lecce valuta Hjulmand 20 milioni di euro, una cifra a cui i portoghesi possono arrivare, avendo ceduto Ugarte al Paris Saint-Germain per 60 milioni di euro. Nel caso in cui i giallorossi dovesse riuscire ad incassare tale cifra, metterebbero a segno la cessione più remunerativa della storia del club, nonché una plusvalenza gigantesca, avendolo acquistato due anni fa per soli 150 mila euro.