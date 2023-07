Addio tra mille lacrime: il Milan ha deciso di venderlo | Finisce una storia d’amore

Dopo una notevole campagna acquisiti, adesso i rossoneri devono fare i conti con i giocatori di troppo: qualcuno deve partire.

La preseason del Milan prosegue in due luoghi del mondo molto distanti tra loro, al momento. Da una parte abbiamo Stefano Pioli e la squadra in tournée negli Stati Uniti, dove hanno affrontato Real Madrid, Juventus e tra qualche giorno il Barcellona. Dall’altra parte, a Milano, continuano ad atterrare i nuovi acquisti, sommersi dall’affetto dei tifosi e pronti a cominciare l’avventura rossonera. È accaduto qualche giorno fa ad Okafor – adesso anche lui a Los Angeles – mentre mercoledì è stato il turno di Chukwueze.

L’ala del Villarreal è soltanto l’ultimo colpo di una lunga serie, iniziata con gli arrivi a parametro zero di Marco Sportiello e Luka Romero. In seguito sono state chiuse le due trattative con il Chelsea per Loftus-Cheek e Pulisic, prima di acquistare Reijnders dall’AZ Alkmaar. Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, l’accordo è stato trovato sulla base di 20 milioni di parte fissa, che potrebbero salire a 30 con i bonus.

In totale, i rossoneri hanno investito circa 100 milioni di euro per i cartellini di questi giocatori, in gran parte finanziati dalla cessione di Tonali al Newcastle. E non è ancora finita qui. Moncada e Furlani stanno cercando di imbastire una trattativa per Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia. Al momento la differenza tra domanda ed offerta è ampia, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi.

Sette acquisti – che potrebbero diventare otto – e una rosa che sta diventando pericolosamente troppo ampia: qualcuno deve essere ceduto.

Fuori dal progetto

Le prime comunicazioni ai giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico sono arrivate nei giorni precedenti alla partenza per gli Stati Uniti. Pioli ha deciso di escludere quattro giocatori dalla tournée (Rebic, Ballo-Touré, Lazetic e Origi), ma è ipotizzabile che altri seguiranno, una volta tornati a Milanello.

Due sole uscite in attacco non bastano, adesso che sono arrivati Chukwueze, Okafor e Pulisic. Motivo per cui sulla lista dei partenti sono stati iscritti anche i nomi di Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Sul brasiliano è forte l’interesse del Torino, ma il risentimento al retto femorale della coscia sinistra procurato contro il Real Madrid potrebbe complicare la cessione.

Altri nomi

A fine campionato, il Milan ha riscattato il cartellino di Lorenzo Colombo per la cifra di 1.7 milioni di euro. Il prodotto delle giovanili è partito con la squadra in tournée, ma il suo destino è in prestito altrove. Si prospetta un epilogo simile anche per Denis Vasquez, acquistato a gennaio scorso per 500 mila euro, senza mai trovare spazio in campo.

La dirigenza spera che qualcuno presenti offerte per Caldara e Adli, entrambi fuori dalle rotazioni. Infine, il capitolo De Ketelaere. I rossoneri hanno investito 30 milioni la scorsa estate, dopo un inseguimento durato settimane. Il rendimento non ha soddisfatto le aspettative e il cambio di modulo potrebbe precludergli ulteriore spazio. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, partirà.