Addio tifosi, me ne vado in MLS: gioca l’ultima in casa e va in America | È ufficiale

Non siamo ancora ai livelli della Saudi Pro League, ma la MLS comincia ad attrarre sempre più giocatori di grido. Ne arriva un altro.

Non hanno i soldi degli arabi, anche perché i paperon de’ Paperoni statunitensi preferiscono acquistare club europei, piuttosto che investire nel massimo campionato americano di calcio. Ma la MLS ha un’altra visione rispetto agli arabi.

Non vogliono soltanto giocatori affermati e non comprano neanche così, tanto per comprare. Forse per questo che hanno convinto Leo Messi, anche se il primo campionato di MLS della Pulce argentina non passerà alla storia, dal momento che il suo Inter Miami neanche si è qualificato per i playoff.

Lo “scudetto” statunitense è stato vinto dal Columbus Crew (2-1) nella finale contro il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, alla sua ultima partita nel calcio. Ma la MLS sta cercando anche qualcosa di diverso rispetto alla Saudi Pro League. E si capisce dalle piccole cose.

Una regola contro le perdite di tempo

L’ultima novità della MLS è alquanto curiosa, si basa sulla spettacolarità delle partite, il cui nemico pubblico numero uno è dato dalle perdite di tempo volontarie. Che vuol dire? Secondo la ESPN si starebbe pensando di cronometrare le uscite dal campo da parte dei giocatori per ricevere cure o per i cambi.

Per questo i calciatori avranno a disposizione 10 secondi (cronometrati) per lasciare il campo. Curiosa anche la scelta nel caso in cui si dovesse superare quei fatidici 10 secondi: il calciatore in questione sarà costretto ad attendere che il gioco sia nuovamente fermo prima di poter rientrare. Per tutto il resto c’è il calciomercato.

Affare fatto: l’ultimo gol prima dell’addio

La MLS sta per abbracciare Emil Peter Forsberg, centrocampista svedese, classe 1991, che ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Lipsia, andando addirittura a segno nel 3-1 all’Hoffenheim.

Un esterno sinistro dotato di ottima velocità e, grazie alla sua duttilità, può agire anche da ala sulla fascia opposta. In carriera è stato utilizzato anche da mezzala, dove si è fatto notare anche per la sua imprevedibilità. Un giocatore molto abile tecnicamente, che possiede un buon tiro dalla distanza, e una notevole rapidità ed agilità nei dribbling. Sundsvall e Malmo, prima di volare in Bundesliga per vestire la maglia del Lipsia, per otto anni. Il suo futuro è con i New York Red Bulls.