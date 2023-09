Addio Theo Hernandez: “Ultima stagione da noi” | Tremenda notizia durante la sosta

L’esterno sinistro rossonero è partito molto bene anche in questa stagione al Milan ed è sicuramente uno dei prezzi pregiati della nostra Serie A.

Ha appena cominciato la quinta stagione con la maglia del Milan di cui ne è diventato una delle bandiere, nonché vice Capitano. Theo Hernandez è certamente uno dei calciatori più amati dal popolo rossonero e, insieme a Mike Maignan e Rafael Leao, può esserne considerato certamente la stella.

Il platinato terzino sinistro francese, inoltre, dopo un primo periodo di ingiustificato ostracismo da parte di Deschamps, è anche diventato uno dei punti fermi della Nazionale francese, di cui ne è ormai titolare indiscusso e con cui ha anche disputato la finale durante gli ultimi Mondiali in Qatar.

Theo, dal momento del suo arrivo in Italia, ha certamente fatto degli enormi passi in avanti ed è migliorato anno dopo anno. Acquistato nel giugno 2019 per poco più di 20 milioni di euro dal Milan, grazie all’intuizione di Paolo Maldini che poi lo ha convinto a sposare il progetto rossonero, era considerato poco più che uno scarto del Real Madrid.

Calciatore dalle enormi potenzialità tecniche e fisiche, ma talento per lo più rimasto inespresso. Convinceva poco la sua scarsa attitudine al sacrificio sia in campo che fuori dal campo. Negli anni al Milan, invece, il franco-spagnolo è migliorato tantissimo in fase di copertura, rimanendo esplosivo e devastante in campo aperto, nelle accelerazioni in avanti e nel mettere a referto assist al bacio per i compagni e gol di pregevole fattura.

Theo, progressi e futuro ancora da scrivere

Il treno rossonero, ora, è un terzino sinistro completo, uno dei migliori interpreti del ruolo al Mondo e può giocare indifferentemente sia come terzino, in una difesa a quattro, che come laterale sinistro, in un centrocampo a cinque, così come avviene spesso con la Nazionale francese.

Proprio questi enormi progressi lo rendono enormemente appetibile anche ai top club europei che possono offrire stipendi più alti di quelli che attualmente può permettersi il nostro campionato. Per ora lui, legato sentimentalmente e da un figlio di appena un anno e mezzo alla città di Milano, ha sempre declinato ogni proposta, ma la prossima estate a Milanello potrebbe tranquillamente verificarsi un altro affare alla Tonali.

Theo Hernandez, un tweet che spaventa i tifosi rossoneri

E chi può essere il prossimo? Leao? Maignan? Un nuovo arrivato nell’ultima sessione? O, proprio Theo Hernandez? Lo vedremo, ma la nuova filosofia di RedBird e del club rossonero pare essere quella di fare una maxi plusvalenza all’anno con una stella della rosa e reinvestire quella cifra per migliorare la squadra. Proprio, appunto, come fatto con e grazie a Tonali nei mesi scorsi.

Un tweet di un tifoso rossonero apparso nei giorni scorsi, intanto, consapevole di questa nuova filosofia del club, si riferiva proprio a Theo Hernandez come prossimo sacrificato in casa Milan e recitava così: “Regalaci lo scudetto in questa ultima stagione da noi”. Insomma, come a dire: la prossima maxi cessione riguarderà proprio Theo Hernandez, ma intanto godiamocelo e speriamo ci porti alla vittoria e alla conquista della seconda stella.