Addio PSG: me ne vado in Qatar | Prenotato il primo aereo: firma e presentazione

Non solo Verratti: asse Parigi-Qatar, un altro ormai ex PSG lascia la Francia e segue le orme del centrocampista pescarese.

Due indizi non faranno una prova ma potrebbero esserci un canale preferenziale che unisce Parigi al Qatar. Il primo a solcare quella via Marco Verratti, un tempo idolo del Parco dei Principi, poi il bersaglio di tutte le critiche per ciò che poteva essere il PSG dei Neymar, Messi e Mbappé. E non è stato.

Già, Marco Verratti. Il centrocampista pescarese è tornato a parlare dopo la sua travagliata fine dell’esperienza all’ombra della Tour. Ciò che lo smosso non è stato il cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti

“Nulla di personale – rivela l’ormai ex Nazionale Azzurro, in una recente intervista rilasciata all’Equipe – Luis Enrique voleva cambiare e aveva bisogno di altri giocatori per la sua visione“. La squadra francese resta però nel suo cuore: “Sono andato in Qatar perché non volevo rischiare di affrontarla in Champions. Qui aiuto i giovani e la crescita del campionato“.

Undici anni a Parigi non si dimenticano tanto facilmente. Il PSG lo strappò al Pescara ma soprattutto ad alcune big italiane (Juve su tutte) sfoderando la sua arma migliore: i soldi. Dodici milioni di euro per quei tempi, e per un centrocampista forte ma non di grido, non erano pochi.

Dalle stelle alle stelle

L’esperienza di Marco Verratti a Parigi è stata sostanzialmente spettacolare. In una società dove Nasser Al Khelaifi fa un po’ quello che vuole, comprando, vendendo e cedendo a suo piacimento, Verratti è stata la costante per oltre una decade.

In tanti lo volevano riportare in Italia, altrettanti sognavano i suoi servigi, ma Marco Verratti ha sempre preferito restare a Parigi. Non si sarebbe mosso mai. Ma alla fine dalle stelle si è passati alle stalle, nella passata stagione. Quando lo switch? Dopo l’uscita dalla Champions negli ottavi per mano del Bayern, senza peraltro segnare un gol. Critiche feroci (soprattutto a Verratti), stagione fallimentare, l’arrivo di Luis Enrique ha scritto la parola fine di Verratti al PSG.

Non solo Verratti: un altro ex PSG in Qatar

Non c’è solo Verratti in Qatar tra gli ex Paris Saint Germain. Un po’ a sorpresa ci è finito anche Christophe Galtier. Sì proprio lui. Lui che questa estate era finito nel casting di De Laurentiis per il dopo Spalletti.

L’allenatore di Marsiglia, che era proprio finito nel mirino dell’OM prima che si scegliesse Ringhio Gattuso, allenerà i campioni in carica dell’Al-Duhail, a circa di tre mesi dalla sua partenza da Parigi dopo una stagione, e la fine della querelle per le accuse di razzismo ai tempi del Nizza, nella stagione 2021-2022. Meglio allontanarsi dalla Francia, soprattutto da Parigi di questi tempi.