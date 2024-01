Addio per sempre Juventus: firma per il PSG | Affare chiuso in 48 ore

Mercato in evoluzione per la Juventus. Ma ci pensa il Paris Saint Germain a rompere le uova nel paniere ai bianconeri nel mercato di gennaio.

Attualmente la Juventus ha un chiodo fisso. Si chiama Adrien Rabiot, per due motivi. Il primo è un discorso temporale: il centrocampista francese è in scadenza di contratto e una pedina fondamentale nello scacchiere di Max Allegri.

Per questo la Juventus continua a dialogare con mamma Veronique, per estendere l’accordo con il francese il prima possibile. “Noi cerchiamo un rapporto forte con i nostri calciatori e il loro entourage. C’è anche con Rabiot, siamo contenti e fiduciosi di poter stare insieme”. Parola di Cristiano Giuntoli.

Tutto viene dopo per la Juventus. Anche perché la classifica parla chiaro: la Juventus così com’è è seconda in classifica, a soli due punti dalla capolista nerazzurra: perché cambiare o prendere per destabilizzare gli equilibri?

Giuntoli, tra l’abbottonato e il sincero, ha confermato. E nemmeno le squalifiche di Pogba e Fagioli sembrano spaventarlo, o mettergli fretta.

“Numericamente non siamo costretti a comprare – sottolinea l’uomo mercato bianconero, ci sono ragazzi bravi che hanno trovato meno spazio, vedi Nicolussi Caviglia, Miretti o Iling junior. La rosa c’è, il mister è contento e lavoriamo a testa bassa”.

Questa non ci voleva

A complicare i piani della Juventus, però, quel Paris Saint Germain che questa estate è stato sul punto di soffiare Vlahovic alla Signora. Stavolta potrebbe essere nei confronti di un giocatore su cui la Juventus ha messo gli occhi da tempo.

Kalvin Phillips è un’idea anche per il club parigino, a cui si sono accodati Newcastle, Crystal Palace e Fulham. Il centrocampista del Manchester City non ha giocato molto in stagione, ma rappresenta comunque una sicurezza su cui fare affidamento, visto che tutte le volte che è stato chiamato in causa ha risposto positivamente.

Il piano del Paris Saint Germain

Luis Enrique chiede un giocatore in quel ruolo da tempo e la dirigenza sembra averlo messo addirittura in cima alle preferenze. Secondo quanto riportato da iNews.co.uk, infatti, il Manchester City chiede 6 milioni di euro per liberarlo in prestito, ma circa 46 per il riscatto.

Guardiola non ci punta molto, ma tutte queste squadre rappresentano un problema per la Juventus. Le inglesi non hanno problemi di cash, figuriamoci il Paris Saint Germain. Ecco, i francesi potrebbero giocarsi la carta dell’obbligo di riscatto per sbaragliare la concorrenza.