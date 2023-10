Addio Milan: firma per l’Atalanta a titolo definitivo | È finita malissimo

Mentre Pioli pensa alla Juve al rientro dopo la sosta, arrivano notizie di mercato su una possibile cessione del Milan a titolo definitivo.

A ranghi ridotti e senza i big, il Milan si gode fino a un certo punto la vetta in solitaria della Serie A, visto che al rientro dopo la sosta c’è il match clou contro la Juventus, da affrontare senza Maignan e Theo Hernandez, entrambi squalificati per un turno dal Giudice sportivo.

A Milanello, Pioli sta tenendo tutti sulla corda tra lavoro in palestra, sedute focalizzate sull’attivazione muscolare e lavori dedicati alla forza, senza dimenticare la parte atletica, e quella cura dei dettagli che in partite come quelle contro la Juve possono fare la differenza.

La forza del Milan, finora, è stata quella di cambiare, di rialzarsi immediatamente dopo il galeotto derby, ma soprattutto nella capacità di Pioli di attingere da una rosa stravolta questa estate, eppure super performante.

Christian Pulisic e Tijjani Reijnders hanno colpito per il poco tempo impiegato per adattarsi al nuovo campionato e al nuovo gruppo, sempre al centro di ogni situazione pericolosa in campo e soprattutto con prestazioni di livello sempre alto. Non da meno gli altri: da Chukwueze a Okafor, passando per Loftus-Cheek (infortunio a parte) e Musah. In pratica soltanto Pellegrino non è stato utilizzato da Pioli.

Calciomercato Milan, sì al rinnovo: l’accelerata

La sosta è anche l’occasione per velocizzare delle trattative di rinnovo già in essere, come quella di Rade Krunić, centrocampista della nazionale bosniaca, classe 1993, sempre utilizzato da Pioli, anche in ruoli diversi.

Nei giorni scorsi le parti si sarebbero incontrati e si ci avvierebbe verso la fumata bianca, come confermato da SKY. Krunic attualmente ha un contratto fino 2025 e guadagna un milione e mezzo a stagione netto più bonus: si potrebbe chiudere con un alzamento dell’ingaggio a due milioni, o poco più, per arrivare insieme fino al 2027.

Chi rinnova e chi non tornerà a Milano

Se per Krunic ci si avvia all’estensione dell’accordo con il Milan, lo stesso non si può dire per Charles De Ketelaere, in prestito all’Atalanta e completamente rivitalizzato dalla cura Gasperini.

QN non ha dubbi, la Dea riscatterà il centrocampista tuttofare belga, classe 2001. Gasperini, a differenza di Pioli, crede ciecamente nelle qualità di CDK a tal punto che, sempre secondo l’allenatore dell’Atalanta, potrebbe definitivamente esplodere, addirittura come prima o seconda punta. Insomma, l’Atalanta è pronta a sborsare al Milan 23 milioni più 4 di bonus per riscattarlo.