‘Addio’ Diletta Leotta, “rimpiazzata” senza nemmeno una telefonata: la sostituta ha 10 anni in meno

L’ultimo campionato certo in esclusiva su DAZN partirà con una grande novità, la padrona di casa non sarà Diletta Leotta.

Quello che sta per iniziare sarà l’ultimo anno certo con la Serie A in esclusiva su DAZN. SKY avrà sempre tre partite a giornate, almeno fino al termine del campionato 23-24, ma solo gli abbonati della piattaforma in streaming avranno garantite tutte e dieci le partite di ogni giornata del massimo campionato.

Questo il presente. Ma del doman, non v’è certezza. La corsa al prossimo triennio dei diritti tv della Serie A è iniziata da tempo ma non nel modo che la Lega si aspettava. Con una nota ufficiale, infatti, è stata prorogata la scadenza temporale per il nuovo bando al 15 ottobre. Perché?

Non c’è una proposta che soddisfi pienamente, questa la verità. Le parti, Lega da una parte, Sky, DAZN e Mediaset dall’altra, si sono date due mesi e mezzo in più di tempo (la scadenza precedente era fissata per inizio agosto) per arrivare a una quadra, ma finora non c’è stato nulla da fare: solo fumate nere e grigie. Il punto è capire come si arriverà a questa quadra.

Tempo ce né insomma. Ma questo andamento lento tendente a una falsa partenza, non depone a favore della Lega, che potrebbe anche dar vita a quel progetto in cantiere da tempo di un canale tematico apposito. Si scoprirà cammin facendo, dunque, in questo percorso tortuoso, la certezza è che si inizierà su DAZN con una grandissima novità

Un volto nuovo

Non ci sarà Diletta Leotta. La “frontman” di DAZN, come ormai tutti sanno è in dolce attesa, al nono mese di gravidanza, dovrebbe partorire intorno a Ferragosto, proprio a ridosso della partenza della Serie A. Durante il suo podcast sulla gravidanza ha intervistato Michelle Hunziker, mamma e nonna navigata.

Si sa praticamente tutto sulla gravidanza di Diletta Leotta, non ne ha fatto certo un segreto con i suoi canali social. Manca solo il finale a effetto: il nome della bambina, visto che i due non hanno trovato ancora l’accordo. “A me piacerebbe un nome italiano – ha detto qualche tempo fa – Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola”.

L’erede

Mentre la coppia Leotta-Karius è in faccende affaccendate, inevitabile scoprire un altro erede, quello televisivo, perché la domanda sorge spontanea: chi ci sarà al posto della Leotta.

Tutte le strade portano Maria Arreghini, 25enne volto di Sportitalia che, recentemente, ha ricevuto un approfondimento sul tabloid inglese The Sun. Bella è bella, bionda è bionda, ma oltre l’estetica c’è di più. Volto noto di Sportitalia, partecipazione alle Iene su Italia 1 può vantare la conduzione di un programma tutto suo: A Mary’s Place. Ha soli 25 anni e potrebbe non essere una semplice sostituta della Leotta. E da parte degli utenti la sostituzione è già completata. Sono tantissimi gli utenti su Instagram ad aver “rimpiazzato” Diletta con Maria. E tutto questo senza nemmeno avvisarla…