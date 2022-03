Addio di Dybala alla Juventus: dove potrebbe andare e i possibili sostituti

Ormai è ufficiale l’addio di Paulo Dybala alla Juventus a fine stagione, i motivi del mancato rinnovo sono diversi e tra questi ci sono atteggiamenti del calciatore, soldi, infortuni. Ora la Juventus è già sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto.

Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus. Una decisione che ha lasciato delusi molti tifosi della Vecchia Signora.

Dybala uscito per infortunio

Ne ha parlato l’a.d. Maurizio Arrivabene in una intervista a Sky Sport: “È venuta meno la centralità del giocatore nel progetto bianconero con l’acquisto di Vlahovic nel mercato di gennaio. La Juventus non ha presentato alcuna offerta ufficiale a Dybala per il prolungamento contrattuale, perchè sarebbe stata una proposta al ribasso non rispettosa della bravura del calciatore”.

Oltre al lato economico, hanno pesato anche gli infortuni.

A inizio stagione tutti pensavano che Paulo si prendesse la squadra sulle spalle e la guidasse, ma purtroppo non è andata così. Dybala è passato da un infortunio all’altro, non ha compiuto quel salto caratteriale necessario per diventare leader.

Dove andrà Dybala? Possibile destinazione:

Molti oggi si chiedono dove andrà Dybala? Quale sarà la sua nuova squadra? Ci sono diverse pretendenti tra cui anche squadre italiane.

Come riporta Tyc Sports, nei prossimi giorni l’Inter incontrerà la Juventus per proporre un quadriennale al giocatore. Marotta è uno dei migliori estimatori dell’attaccante.

La maggioranza del popolo bianconero vede il trasferimento in nerazzurro del giocatore come un grosso sgarbo, dunque non si sa quale sia il punto di vista del giocatore.

Che questo fatto non lo spinga verso il Milan?

Le altre strade portano all’estero. Su di lui i famosi club spagnoli del Barcellona, Real Madrid e Atletico.

Poi ci sarebbe il grosso richiamo della Premier League con Manchester City e Manchester United. Anche il PSG, club francese, potrebbe farsi avanti, sfruttando l’attrattiva Messi.

Ma qualora uno di queste grandi squadre non voglia dargli il trattamento economico che vuole, Dybala potrebbe puntare a club non grandissimi ma di prospettiva. Che dire del Newcastle degli sciecchi o del Tottenham di Conte? Resta da verificare se prevarrà il progetto vincente o l’aspetto economico nella scelta del nuovo club.

Possibili sostituti di Dybala alla Juventus:

Chi può sostituirlo? Nel mirino del club c’è Salah, ma la sua è una operazione complessa visto che l’egiziano al Liverpool guadagna 11 milioni a stagione.

Salah – fonte: Liverppol Twitter

Più percorribile è la strada che porta a Nicolò Zaniolo: il gradimento da parte del talento della Roma c’è tutto, l’operazione si attesta intorno ai 40-50 milioni ma c’è da convincere il club giallorosso a trattare.

Piace anche Giacomo Raspadori, dato che i rapporti tra Sassuolo e Juventus sono buoni l’ a.d. Carnevali non ha chiuso le porte al trasferimento del suo gioiello in bianconero.

Scendono le quotazioni di Scamacca, dato la concorrenza dell’Inter e considerato anche l’arrivo di Vlahovic.

La cessione di Dybala potrebbe portare la Juventus a rafforzare il centrocampo: i nomi sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic, ma è molto complicato andare a trattare con Lotito che non chiede meno di 70 milioni e Paul Pogbà. Il centrocampista del Manchester United è reduce da una stagione negativa e tornerebbe molto volentieri a Torino.



L’ultimo nome, sempre in mezzo al campo, è quello di Jorginho: l’ex Napoli sta facendo ottime cose al Chelsea (e, si spera anche in Nazionale…) e risolverebbe molti problemi alla squadra di Allegri.