Addio Bonucci, anche la moglie nella bufera: “Ecco perché si è ridotto così…” | Tifosi senza parole

Telenovela infinita quella tra Bonucci e la Juve, anche adesso che l’ex capitano bianconero è volato all’Union Berlin.

Sembrava finita dopo la cessione in extremis all’Union Berlin, tra mille polemiche due pec e frasi al vetriolo, social compresi. Un’illusione. La querelle fra Leonardo Bonucci e la Juventus è tutt’altro che all’epilogo.

Dopo le due pec mandate dall’avvocato dell’ex capitano della Juventus, e praticamente rispedite al mittente dalla Signora, tutto sembrava essere placato dalla partenza di Leo in direzione Germania: la possibilità di giocare in Champions con l’Unione Berlino (tedeschi inseriti nello stesso girone del Napoli, tra l’altro) e la possibilità (remotissima) di convincere Spalletti a portarlo (eventualmente) proprio in Germania per la fase finale degli Europei (14 giugno-14 luglio) ben presto ha lasciato spazio a nuove azioni.

Leonardo Bonucci è intenzionato a portare avanti l’azione legale nei confronti della Juventus, a seguito del trattamento ricevuto nel pre campionato mentre si allenava con i fuori rosa. Ipotizza questo scenario la Gazzetta dello Sport.

Attraverso i suoi avvocati, Antonio Conte (omonimo dell’ex città della Nazionale) e Gabriele Zuccheretti, Bonucci ha presentato richiesta di risarcimento danni, denunciando la Juventus per presunti danni di natura professionale e d’immagine. Magari finisse qui.

Bonucci non le manda a dire nemmeno ad Allegri: “Tutte bugie”

Come se non bastasse, l’ex Azzurro ci mette il carico da novanta, con un’intervista choc su Mediaset: “Ho letto e sentito cose non vere dette dalla società e dall’allenatore”. Bonucci è un fiume in piena e Riccardo Trevisan non deve neanche trovare la chiave nella sua intervista.

“È falso che a ottobre sia stato messo a conoscenza di progetti futuri che mi escludevano dalla Juve – tuona – proprio a ottobre, anzi, mi era stata data la possibilità di continuare con un rinnovo: siamo andati avanti insieme perché la società aveva capito l’importanza di avermi all’interno dello spogliatoio. Avrei accettato anche un ruolo da comprimario”. Chi pensa che sia finita qui, si sbaglia di grosso.

Bonucci, il veleno è nella coda. “Nemmeno uno squallido abbraccio”

Ci ha pensato Martina Maccari a far uscire altro veleno nella coda dell’esperienza di Bonucci alla Juventus, sui social, con un lungo post al vetriolo. “Ti ho odiata nell’ombra della solitudine a cui mi costringevi con cadenza programmata, calendarizzata – posta Martina riferendosi alla Juventus – pensavo saremmo state fedeli per sempre”.

Mi sono preso la briga di leggere la “lettera” alla Juventus della moglie di Bonucci. In poche parole, un vero delirio. In questo delirio ed ego smisurato si capisce il perché il marito si sia ridotto così. Pazzesco. Pazzesco.https://t.co/wTRBCUZsW3 — Josse (@Josse34775797) September 13, 2023

Sui social diversi tifosi si sono trovati in forte disaccordo con le parole della donna, come leggiamo dal tweet di un utente che definisce il suo un “ego smisurato”, proseguendo che è questo il motivo per cui Bonucci si è “ridotto così”.