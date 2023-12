Addio Atletico Madrid, va.. alla Juventus: operazione diretta con il Cholo Simeone

L’eurorivale dell’Inter in Champions League potrebbe cambiare qualche pedina in vista della sessione invernale di calciomercato.

Ha vinto il proprio girone di Champions League, quello con la Lazio, sorprendendo. Non tanto per il risultato sportivo, da anni l’Atletico Madrid è una delle big del calcio mercato, nonostante la sua avventura lo scorso anno finì proprio alla fase a girone.

Ha stupito per il modo di giocare, completamente diverso da quell’Atletico Madrid scorbutico, rognoso, dedito alla fase difensiva e ai contropiedi, che il Cholismo aveva creato, vincendo titoli in Spagna anche in Europa (la Supercoppa) con due finali di Champions perse sempre oltre i tempi regolamentari (una ai supplementari, l’altra ai rigori) con gli odiati “cugini” del Real Madrid.

È un altro Atletico quello che ha vinto meritatamente il girone di Champions. Questo l’Inter, che lo affronterà negli ottavi di finale, lo deve sapere. Un Atletico Madrid mai visto prima: propositivo e votato alla fase offensiva, con tanta qualità che ha convinto Diego Simeone a mettere da parte il Cholismo, o al massimo crearne la sua evoluzione.

Un Atletico in ritardo di Liga, ma anche l’unico che ha travolto il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con una facilità sorprendente. La domanda è un’altra però: con chi l’Atletico affronterà l’Inter in Champions League. La domanda ha un perché.

Atletico Madrid in faccende affaccendato

Il club Colchoneros, che si è schierato subito contro la Superlega nel giorno in cui la Corte Suprema dell’UE ha giudicato un abuso di posizione dominante da parte di FIFA e UEFA, dando di fatto ragione a chi vuole costruire l’ormai famigerata Superlega, attualmente sta lavorando per il mercato, all’insegna dei prima i tuoi, gli altri se puoi.

Tre le priorità per il Cholo Simeone, come riferisce la “prensa” spagnola, nella fattispecie il catalano Mundo Deportivo. Il primo è Koke, capitano e primatista di presenze con i Materassai di Madrid nelle competizioni UEFA per club. Il secondo è il nazionale belga Axel Witsel e il terzo è quel Mario Hermoso appetito da un bel po’ di club esteri.

Pazza idea Juventus

Ma la stampa spagnola dice anche altro. Una vecchia conoscenza del calcio italiano potrebbe lasciare il Wanda Metropolitano, per tornare sempre in Serie A, ritornando a vestire di bianconero, non quello dell’Udinese ma della Juve.

Si tratta di Nahuel Molina, difensore argentino, campione del Sudamerica nel 2021 e del mondo in Qatar (2022) con la Seleccion di Scaloni. La Juventus lo seguiva sin dai tempi dell’Udinese, prima che approdasse a Madrid. E ora che Molina è all’Atletico, ma con più di un motivo per non essere soddisfatto del suo utilizzo, la Juve rimane interessata all’esterno destro. Giuntoli sta cercando la formula del prestito, magari già a gennaio. Difficile, non impossibile. Simeone non si opporrebbe, questo trapela.