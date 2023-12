Addio Atalanta: va al Frosinone da mister Di Francesco | Tutti vogliono andare lì

Non solo dilemma portiere, in casa Atalanta tengono banco le uscite in vista della sessione invernale di calciomercato. Una su tutti.

Il calciomercato di gennaio potrebbe risolvere il rebus che domina in casa Atalanta. Gasp finora ha alternato Carnesecchi e Musso, tra i due chi ne se risentendo di più è certamente l’estremo difensore argentino, ex Udinese.

Se l’affondo del Galatasaray avrà l’effetto desiderato il rebus portieri all’Atalanta potrebbe essere risolto con la promozione di Marco Carnesecchi a portiere titolare di una Dea che deve sciogliere altri due dubbi.

Il primo è legato a Luis Muriel, unico nerazzurro in scadenza di contratto. Lo status quo sembrerebbe cambiato visto lo stato di forma del colombiano, tornato ai suoi livelli. L’idea dei nerazzurri è quella di provare a cercare il dialogo con l’attaccante sudamericano, in fretta possibilmente.

A gennaio, infatti, l’ex Siviglia potrebbe firmare con chiunque, per questo l’offerta (congrua) deve arrivare al più presto. Anche perché le sirene arabe stanno suonando da un bel po’ e Muriel potrebbe anche accettare, guadagnando molto più degli attuali due milioni di euro.

L’altro rebus

Dalla scelta di Muriel è fondamentale anche per un altro aspetto: dall’eventuale sua cessione o conferma potrebbe dipendere il futuro di Charles De Ketelaere, centrocampista belga in prestito dal Milan.

Centrocampista sì, almeno fino all’arrivo all’Atalanta, visto che Gasperini, per sua stessa ammissione ha inquadrato l’ex Brugge come seconda punta. Situazione tutta da decifrare: al Milan De Ketelaere non ha molto spazio, ma bisogna vedere che fine farà Pioli, praticamente in bilico ogni volta che non vince.

Il Frosinone bussa per Zortea

Tullio Tinti è stato abbastanza chiaro su Nadir Zortea: “Sicuramente ha bisogno di spazio, ne abbiamo già parlato a fine agosto e a breve decideremo il da farsi – dice il procuratore del bellunese – deve trovare più spazio e andare a giocare“.

Appena 209 minuti, quasi tutti da subentrante, la situazione è abbastanza chiara, Zortea andrà via. Magari al Frosinone che pressa per avere il terzino destro. “Tutte le possibilità sono buone – spiega sempre Tullio Tinti – l’importante è che ci siano idee ben chiare e il ragazzo abbia la possibilità di esprimersi“. Il Sassuolo ha provato più volte a prenderlo, soprattutto nel corso dell’estate, bussando alla porta nerazzurra, dopo però non averlo riscattato: troppi i 9,5 milioni, cifra prefissata per la permanenza di Zortea.