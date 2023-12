Accordo trovato, ecco il regalo di Natale a Pioli | Cartellino gratis ma contratto sontuoso

Mentre Ibra e il Milan continuano a parlato, bloccato un rinforzo per la rabberciata squadra rossonera.

Ibra e il Milan, una raccontata più e più volte. Il tempo passa, il ritorno dello svedese a Milanello ancora non si è visto. Eppure l’offerta c’è, le buone intenzioni da entrambi le parti, pure. Eppure i passi avanti sono stati piccoli in tal senso.

“Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà”. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic, presente a al Milan Premier Padel, ai microfoni di Sky. È l’ultimo update su una storia che si trascina un po’ da troppo tempo, che avrebbe bisogno di una sgasata, se non altro per l’aiuto morale che potrebbe arrivare alla rabberciata squadra di Stefano Pioli.

Fu così quando tornò Ibra: anche fuori dal campo, il fuoriclasse svedese è stato sempre efficace, con i suoi consigli, a volte con la sola presenza. Ci si aspettava qualcosa di più francamente da questa storia. Perché?

Perché Enzo Raiola, nei giorni scorsi, aveva confermato che lo svedese stava riflettendo sull’offerta milanista, che vedrebbe l’ex attaccante rossonero in un ruolo sarebbe a stretto contatto con Gerry Cardinale, l’attuale CEO del Diavolo. Invece tutto in stand-by, a differenza del mercato.

Svolta Milan: per Krunic è in atto un’asta

La cessione di Rade Krunic, potrebbe essere arrivata a una svolta. Ci ha pensato il Lione a smuovere le acque, svegliando un Fenerbahce che stava troppo tergiversando per il centrocampista bosniaco, in scadenza di contratto.

Il club turco ha da tempo un accordo col giocatore, sulla base di un triennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione bonus compresi, il problema è il correspettivo da elargire al Milan. Che vuole tra i 6 e 7 milioni. L’inserimento del Lione, che l’ha messo nella sua lista dei desiderata, potrebbe smuovere un Fenerbahce i cui emissari sono dati in arrivo a Milano per trattare.

Calciomercato, bloccato Lloyd Kelly

La cessione di Krunic è indispensabile nel calciomercato sostenibile di un Milan a cui servono uno, se non due, difensori visto che è rimasto a disposizione uno solo di ruolo (Tomori) e anche a Bergamo Stefano Pioli s’è presentato con Theo Hernandez centrale.

In tal senso, oltre a lavorare sempre per il ritorno anticipato di Gabbia dal Villarreal, il Milan avrebbe bloccato Lloyd Kelly, come rivela il Corriere dello Sport. Il centrale del Bournemouth è in scadenza a giugno e si potrebbe fare un tentativo per portarlo a gennaio nella Milano rossonera. Prima, però, la cessione di Krunic.