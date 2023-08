Accordo per il 2024: Max Allegri ha già in mano la penna | Giuntoli scavalcato

Nonostante il super debutto in campionato, il futuro di Max Allegri è sempre un’incognita. Nuovi rumor sull’allenatore della Juventus.

Non è mai stato amato da una parte della tifoseria bianconera, principalmente per la sua visione di gioco, ma anche per quel carattere di sfida che come può usa, soprattutto quando le cose sono andate male.

Quest’anno Max Allegri poteva non cominciare la stagione con la Juve. Non certo per i dissapori con la dirigenza, che lo ha sempre difeso, sostenuto, appoggiato in qualsiasi situazione: per la governance l’allenatore bianconero non è stato mai in discussione.

I problemi non sono stati neanche quei tifosi che hanno affollato i social con quel virale #allegriout, che riscappa sempre fuori al primo campanello d’allarme. È stato il mondo arabo a far vacillare l’allenatore toscano.

Due volte hanno provato a strapparlo dalla Juventus. Dopo il summit di MonteCarlo c’era chi dava per certo il divorzio tra Max e la Signora. Ma così non è stato.

Volli fortissimamente volli

“Allegri vuole il riscatto, poi andrà via”. A spiegare le due facce dello stesso Max, un suo caro amico, un presidente che a modo suo ha fatto la storia della Serie A, Aldo Spinelli: ex presidente del Livorno.

Una frase ad hoc che sintetizza il recente passato, il presente e il futuro di Allegri. Max è rimasto sulla panchina della Juventus fondamentalmente per il suo carattere, per la sua tigna: ha vissuto una delle stagioni peggiori della storia della Vecchia Signora, ora vuole il riscatto, quel volli fortissimamente volli dimostrare che la sua visione è vincente: una sfida che vale più dei (tanti petroldollari)

Una stagione diversa dalle altre

Il carattere di Allegri si è riversato nella prestazione di Udine. Un atto di forza da tenere in considerazione, che deve certamente essere confermato, ma potrebbe rappresentare il quid in più di una Juventus senza coppe europee, che gioco-forza ha nel campionato l’obiettivo principe.

Lo scudetto potrebbe essere il punto Max della Juve, d’altronde: “Allegri vuole il riscatto, poi andrà via”. E qui il futuro di Allegri diventa presente: “A fine stagione andrà via in Arabia, in America o dove sarà richiesto – continua Spinelli, sempre in uno stralcio di un’intervista a TuttoJuve – le cifre che offrono sono impossibili da pareggiare. Solo gli inglesi potrebbero competere“. Prima però una sfida da vincere: lo scudetto. Poi chissà, scavalcare Giuntoli e parlare direttamente con Elkann, salutare tutti nonostante un altro anno di contratto, una possibilità.