Accordo in piena notte: ciao Inter, me ne vado | Cambia maglia in Serie A

Ancora movimenti di calciomercato in seno ai vice campioni d’Europa, sia in entrata sia in uscita in questa pazza sessione estiva.

Le due facce dello stesso mercato. Un mercato sostenibile figli della voragine nel bilancio di Zhang. L’Inter si è presentata nella sessione estiva con la rosa più ampia rispetto alle big italiane e da un certo punto di vista aveva più da offrire.

Vendere Onana è stato un problema di tempistiche non certo di richieste, visto il forte interesse del Chelsea prima dell’arrivo del Manchester United. Venduto il camerunense, ecco Sommer dal Bayern.

Stesso discorso si può fare per Edin Dzeko, Lukaku e Brozovic. A differenza degli altri competitor, l’Inter ha avuto più potere nel vendere e poi acquistare. Al posto del bosniaco, in pochi giorni è stata chiusa la trattativa per Marcus Thuram, il caso di Big Rom risolto indirettamente da Arnautovic. In un amen (più o meno) si è passati da Epic Brozo a Frattesi, in stand by solo fin quando non si è chiusa la telenovela del serbo con l’Al-Nassr. Volendo lo stesso clamoroso stop della trattativa per Samardzic è stato tamponato dalla conferma di Sensi, rientrato alla base dopo l’esperienza al Monza, per restare.

A prescindere dalle scelte tecniche fatte, il cui verdetto sarà affidato soltanto al campo, non c’è dubbio che l’Inter ha avuto più margini di manovra rispetto per esempio alla Juventus o alla Roma. Sono arrivati Cuadrado e Carlos Augusto, potrebbero perfino volare a Milano altri due rinforzi, nonostante il campionato sia cominciato.

Il dinamico duo

Benjamin Pavard e Alexis Sanchez: questi gli ultimi nomi caldi a poche settimane dalla chiusura della sessione del mercato nerazzurro. Per il difensore del Bayern, utilizzabile sia come esterno sia come centrale in una difesa a tre, bisogna fare uno sforzo economico, servono più di trenta milioni di euro, o giù di lì.

Per il Nino Maravilla, che conosce bene l’ambiente nerazzurro, è più semplice sulla carta. Non bisogna avere a che fare con nessun club, visto che il cileno è svincolato dopo l’esperienza in Francia all’OM. Chissà se servirà sistemare Correa, altrove.

In uscita

Capitolo uscite. Dopo Onana, Skrniar, Brozovic, Lukaku, D’Ambrosio e Gagliardini, ne arriva un’altra. È quella di Valentino Lazaro, lo scorso anno in prestito e ora a titolo definitivo al Torino.

Juric, infatti, ha optato per l’austriaco (che conosce bene) per sostituire Singo (ufficiale al Monaco): nelle casse dell’Inter arriveranno quattro milioni di euro e il riconoscimento di una percentuale sulla eventuale e futura rivendita di Lazaro.