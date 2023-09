Accordo improvviso: in panchina ci sarà Thiago Motta | Manca solo la firma

Il tecnico italo-brasiliano, che a Bologna sta dimostrando tutto il suo valore, ha già trovato l’accordo per la prossima stagione.

Tatticamente preparato, sempre posato ed educato nelle dichiarazioni post partita, uno stile comunicativo molto efficace e la capacità di far giocare bene le sue squadre. Thiago Motta sta dimostrando, sempre di più partita dopo partita, di essere uno degli allenatori emergenti più interessanti.

Dopo aver cominciato la carriera d’allenatore con l’Under 19 del Paris Saint Germain, è arrivata, nel 2019, la sua prima e molto breve esperienza al Genoa. L’esonero dopo poche giornate resterà, fin qui, l’unico della sua seppur breve carriera. Già a La Spezia, nella stagione 2021-2022, infatti aveva fatto intravedere tutte le sue capacità.

Con una squadra non di primissimo livello e che nella stagione successiva sarebbe ritornata in Serie B, infatti, è riuscito a salvarsi con ampio margine e relativa tranquillità, ma soprattutto è riuscito a darle un’identità, facendola giocare un calcio assai godibile.

All’inizio della stagione scorsa, a metà settembre, prende in mano il Bologna dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic. La squadra è in difficoltà e galleggia in acque non proprio tranquillissime. Thiago la rilancia, le fa fare un calcio propositivo e offensivo, le fa vincere molti match contro le big del campionato ed al termine della stagione la porta al nono posto con 54 punti che è anche un record assoluto per i felsinei.

Thiago Motta, le chiacchiere estive ed il futuro

All’inizio di quest’estate ci sono diverse chiacchiere sul futuro dell’allenatore italo-brasiliano. Il suo nome viene accostato al Napoli ed al Paris Saint Germain. I partenopei alla fine scelgono Rudi Garcia, mentre i parigini si affidano a Luis Enrique.

Non sappiamo la veridicità di queste voci, ma sappiamo per certo che Thiago Motta approderà presto in una grande squadra. In queste stagioni ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, con idee innovative e il Paris Saint Germain, molto probabilmente, sarà nel suo destino dopo il passato da calciatore e da allenatore delle giovanili.

Thiago Motta, ecco la decisione sul futuro

Il terzo ritorno a Parigi, quindi, potrebbe essere stato solo rimandato, ma intanto l’allenatore italo-brasiliano è rimasto a Bologna e ha cominciato la stagione con cinque punti in quattro partite. La classifica però non rispecchia quanto fatto vedere dalla sua squadra che, al di là dell’esordio perdente contro il Milan, nei due pareggi contro Juventus e Verona avrebbe meritato sicuramente di più.

Aspettando il Paris Saint Germain, o comunque un’altra big, Thiago dovrebbe firmare a breve il suo contratto che lo lega al Bologna. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Joey Saputo è in città da diversi giorni e sta discutendo con l’allenatore, pronto a prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2024 per un’altra stagione fino al 2025.