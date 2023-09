“Accordo con Tudor”: esonero clamoroso in Serie A | Sta per succedere l’apocalisse

A poche settimane dall’inizio del campionato italiano ci sono già le prime voci su avvicendamenti clamorosi in panchina.

La lunga e rovente sessione estiva di calciomercato si è appena chiusa ed ora per un po’ di tempo parlerà soltanto il campo. Di questi tempi, però, si può dire che il mercato non chiude mai e le voci su acquisti, cessioni, rinnovi e sogni continuano a circolare su web, quotidiani e notiziari.

Strettamente collegati al campo e alle prestazioni delle varie squadre impegnate in coppa e campionato sono in realtà anche i destini degli allenatori che, si sa, sono sempre i primi ad essere criticati e messi alla graticola per i cattivi risultati della squadra.

E, infatti, a dimostrazione di ciò, le agenzie di scommesse danno le quote sui primi esoneri dalle panchine dei vari campionati. In Italia, poi, questa pratica è parecchio diffusa e il lavoro da tecnici di una squadra di Serie A è uno dei più difficili e complicati al Mondo.

Questa prassi prende ancora più piede quando ci sono allenatori importanti che sono senza squadra e quindi liberi sul mercato. Al momento, per esempio, Zinedine Zidane, Antonio Conte e Gennaro Gattuso sono tre dei grandi nomi che cercando una sistemazione ed un’occupazione.

Serie A, un tecnico già a rischio?

I nomi di Antonio Conte e Zidane sono stati spesso accostati alla Juventus. Voci cicliche, ma che negli ultimi mesi sono sistematicamente uscite in maniera prepotente. Altro nome spesso accostato ai bianconeri è quello di un altro grande ex: Igor Tudor. Il croato è stato un calciatore della Juve tra fine anni ’90 e primi anni 2000, ma è stato anche il secondo di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021.

L’ex tecnico di Verona e Marsiglia è un profilo molto gradito alla nuova dirigenza bianconera e potrebbe essere la prima scelta in caso di separazione con Allegri. Quest’ultimo è stato riconfermato alla guida della Juve, ma la sua fiducia sembra essere a tempo. Il primo mezzo passo falso fatto da Max in casa contro il Bologna ha già fatto storcere i primi nasi in casa juventina.

Tudor, clamoroso avvicendamento in Serie A?

Il giornalista Salvo Cozzolino, che è anche un piccolo azionista della Juventus, tramite un tweet ha già fatto capire che la dirigenza non è contenta di Massimiliano Allegri e potrebbe prendere una decisione clamorosa prima del termine della stagione.

Se le cose non dovessero andare nel verso giusto, infatti, il tempo a disposizione di Max potrebbe chiudersi molto presto e Cristiano Giuntoli avrebbe individuato proprio in Igor Tudor il sostituto ideale per subentrare in corsa e prendere in mano la squadra.