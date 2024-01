Accolto da Re: arriva il Chicharito Hernandez a parametro zero | L’ultimo contratto della sua carriera

Last dance per il Chicharito Hernandez: ha detto sì all’ultimo trasferimento della sua onorabilissima carriera. Festa grande e accoglienza da re.

Il miglior goleador della storia della nazionale messicana. Ma il Chicharito Hernandez si è ritagliato il suo spazio in Europa, continuando a segnare e ad alzare trofei. Fu il Manchester United a portarlo in Europa nel 2010. Una mossa azzeccatissima: non onerosa eppure molto redditizio.

I Red Devils lo presero dal Chivas Guadalajara per 6 milioni di sterline: mai un messicano al Old Trafford. Il Chicharito parte col botto, segna subito nel 3-1 al Chelsea nella finale di Community Shield, ne alzerà tre. Segna subito sia in Premier sia in Champions: a fine stagione arriva lo “scudetto” inglese, Hernandez al debutto ne fa 14 in campionato.

Anno nuovo vita vecchia: altra Community Shield, stavolta è ancora più bello perché di fronte c’erano quelli del Manchester City, battuti 3-2. Quattro anni di successi a Old Trafford, anche perché quel Manchester United era il Manchester United, quello che alzava trofeo, non come ora. Score di tutto rispetto per l’attaccante messicano: 157 presenze e 59 gol.

Venne preso il prestito dal Real Madrid nell’estate del 2014: tanto per cambiare, va subito in gol: 39 presenze e nove gol, quando basta per diventare campione del mondo per club. A fine stagione torna a Manchester, ma è di passaggio, per il Chicharito Hernandez si spalancano le porte della Bundesliga.

In giro per il mondo

Al Bayer Leverkusen non fatica a integrarsi, tra dicembre e gennaio il suo magic moment con 7 gol in 5 partite: chiude la stagione con le Aspirine con 17 reti in 30 presenze. Più o meno come la stagione susseguente: 36 presenze e 13 reti in tutte le competizioni.

Gira per il mondo: la sua carriera passa dalla Premier, a Londra con il West Ham, alla Liga (di nuovo) con il Siviglia, fino ad arrivare all’esperienza statunitense con i Los Angeles Galaxy, il giocatore più pagato dell’intero campionato. Rimane in California per quattro anni, causa soprattutto la rottura del legamento crociato anteriore.

Ritorno a casa

Dopo 13 anni e mezzo, il Chicharito Hernandez ha detto sì al grande ritorno nella squadra dove tutto è nato, il Chivas Gadalajara. A 35 anni, una last dance romantica. “Non vedo l’ora – dice l’attaccante messicano attraverso il suo canale di Twich – stiamo facendo un grande sforzo affinché questa trattativa possa essere chiusa, ma nulla è certo. Ho avuto offerte da altre squadre, ma ovviamente la mia priorità è tornare al Chivas”.

Chicharito, chiamato così per lo stesso motivo per cui Simeone è il Cholito in quanto figlio del Cholo, è cresciuto proprio nel settore giovanile del Chivas con il quale ha esordito in prima squadra nel 2006. Ora il ritorno a casa.