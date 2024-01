Accetto l’Inter, arrivo a zero euro: colpo praticamente chiuso | Sarà nerazzurro

Il mercato dell’Inter potrebbe non essere finito all’arrivo di Buchanan. Un rinforzo a parametro zero, nel più classico dello stile Marotta.

Ci sarà tempo anche per Tajon Trevor Buchanan di trovare il suo spazio e far vedere le sue qualità. Il centrocampista canadese, appena arrivato dal Club Brugge, ha strappato la convocazione per il derby di Monza, senza però scendere in campo.

Ci sarà tempo anche per lui, Simone Inzaghi ama le rotazioni, soprattutto quando ci sono tante partite ravvicinate, alternando tutti nonostante quel centrocampo lì, il dinamico trio Barella, Mkhitaryan e Calha, è intoccabile. Frattesi se ne farà una ragione, tanto quando entra è decisivo.

L’ex centrocampista del Sassuolo ha deciso la discussissima Inter-Hellas Verona, procurando anche il rigore che spegne le velleità di rimonta del Monza, battuto 5-1. Buchanan, dunque, può stare tranquillo: l’Inter non avrà più la Coppa Italia, ma tra la Final Four di Supercoppa, il campionato e la Champions League, le sue opportunità le avrà.

Ma sarebbe un grande errore dare per scontato che l’Inter si fermi all’acquisto del primo canadese della storia in nerazzurro, in questa finestra di calciomercato invernale. Bisogna capire solo chi uscirà. Sempre se uscirà qualcuno.

Inzaghi all’attacco. Ma…

Se per facciata o meno, Simone Inzaghi ha ostentato fiducia in questo gruppo, anche gli attaccanti come Arnautovic e Alexis Sanchez sono stati omaggiata dall’allenatore nerazzurro. Ma è normale che se dovessero arrivare delle offerte per il Nino Maravilla, l’Inter non farà nessun ostruzionismo.

Al di là di gennaio, comunque, la Beneamata potrebbe iniziare a pensare già da oggi a giugno. Per questo Marotta starebbe pensando a blindare un centrocampista top, in vista della stagione che verrà. In questo contesto arrivano novità.

L’Inter alla stretta finale

Piotr Zielisnki si avvicina ogni giorno che passa. All’Inter bocche cucite, nessuno si sbilancia visto l’affare Djalò (a un passo dalla Juventus), ma il centrocampista polacco è pronto a diventare il prossimo colpo a parametro zero per la prossima stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attuale campione d’Italia in carica del Napoli ha in mano una proposta dell’Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio: un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. L’abolizione del Decreto Crescita è certamente una mannaia per le società, quale migliore occasione di prendere un giocatore-top, a parametro zero? Per informazioni chiedere proprio a Marotta: ci ha costruito una carriera con gli affari a chilometri zero.