“Abbiamo un accordo”: clamoroso Mbappè | A fine partita sgancia la bomba

È l’anno in cui Kylian Mbappé può decidere il suo futuro. Il francese esce allo scoperto e spiega come stanno le cose.

L’anno che Real Madrid e un po’ tutta la stampa internazionale vuole sapere il futuro di Kylian Mbappè. Un futuro diviso tra la possibilità di continuare con il Paris Saint Germain e il desiderio di mantenere quello che per molti è una promessa a Don Florentino Perez.

No, non c’è il Liverpool nei pensieri del Principe di Bondy. Cadena SER, uno dei più importanti media spagnoli, assicura che i Reds si sono ritirati dalla corsa e non proveranno a prendere la stella francese.

Non ci sarebbe nessuna possibilità che Mbappé vada al Liverpool, anche perché non rientra nei piani della dirigenza dei Rossi di Liverpool fare un investimento di questo tipo. I Reds sono diventati molto prudenti dal punto di vista finanziario.

Di recente hanno anche rifiutato di rinnovare contratti aumentando gli stipendi a diversi calciatori. Impossibile dunque che decida di offrire uno stipendio monstre e un bonus alla firma a Mbappé. Così, escludendo gli arabi, a cui Mbappé ha detto già no, restano solo due strade.

Ciò che pensa Kylian Mbappé

Da questa estate Kylian Mbappé è andato dritto per la sua strada. Ha inviato una mail al PSG dicendo che non avrebbe esercitato l’opzione per allungare il contratto coi parigini. Si è preso le ire di Al Khelaifi, che lo ha messo fuori rosa a tempo determinato.

Nulla lo ha perturbato, è rimasto sempre fedele alle sue intenzioni. Ma le sue parole possono essere lette da due punti di vista. “Ancora non ho preso una decisione – dice – ma abbiamo un accordo col presidente che significa che tutte le parti sono protette. Il mio futuro non è una questione interna”. Il futuro di Mbappé gira attorno alla parola accordo.

O uno a l’altra

Dalla Spagna sono convinti che quelle parole non hanno fatto piacere al Real Madrid. E che quindi la Casa Blanca virerà su Haaland per non vuole aspettare più di tanto, in quanto già è rimasto scottato una volta dai dietrofront di Kylian.

Ma quell’accordo potrebbe anche riguardare un accordo con Al Khelaifi, numero uno del PSG. In Francia, infatti, sono convinti se l’attaccante decidesse di non rinnovare il suo contratto, il danno economico per il PSG sarebbe totale perché, visto al francese spetterebbero 80 milioni di euro per il premio fedeltà. Mbappé, per venire incontro alla società, potrebbe non chiedere nulla ai parigini. E a quel punto prendersi la 9, lasciata libera dal Real Madrid.