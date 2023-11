“Abbiamo firmato con il Milan”: grande investimento dal mondo arabo | Cambia la storia rossonera

Ci voleva una bella notizia dopo il faticoso pari di Lecce che ha fatto scivolare il Milan a otto punti dalla vetta della Serie A.

Due indizi non faranno una prova, ma due rimonte subite, a Napoli e a Lecce, in entrambi i casi da 2-0, evidenziano lo stato di forma di un Milan che benedice la sosta per le Nazionali, sperando che non vi siano altri infortuni e serrando i ranghi.

Infortuni, sì, tanti e troppi. A tal punto che la dirigenza, che ha confermato la fiducia a Stefano Pioli vuole vederci chiaro. E non potrebbe essere altrimenti visto che, dopo l’infortunio di Leao, i rossoneri hanno totalizzato più infortuni che punti.

Al di là della mala gestione dei vantaggi, la crisi autunnale del Diavolo e quei due miseri punti in quattro giornate, si spiega anche così. Il totale delle partite stagionali saltate dalla rosa rossonera è un numero mostruoso: ben 73, un numero che comprende chi non è nemmeno stato inserito in lista Champions a causa di problemi fisici.

Loftus-Cheek e Theo Hernandez, Maignan e Pulisic. E ancora: Thiaw, Tomori, Reijnders. Come se non bastasse, Leao. Il portoghese ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, e starà fuori una ventina di giorni.

Avanti con il prossimo infortunio

Il kappaò di Leao, per il quale va detto che si temeva il peggio, ma almeno potrebbe recuperare per la sfida spartiacque di Champions League, a Milano, contro il Borussia Dortmund, non è nemmeno l’ultimo.

A Lecce si è infortunato anche David Calabria. L’esterno rossonero è stato sottoposto ad accertamenti. Che hanno escluse lesioni sì, ma l’edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro gli farà perdere quanto meno il doppio impegno con la Nazionale e le condizioni dovranno essere comunque monitorate. In mezzo a questo pluri-bollettino medico, ci voleva proprio una bella notizia.

In Medio (Oriente) stat virtus… il Milan si espande

Il club rossonero ha annunciato l’apertura di Casa Milan a Dubai. Il nuovo ufficio, al 31° piano del moderno ICD Brookfield Place, “fungerà – si legge nella nota ufficiale del club – da hub per tutte le attività e iniziative del Club in Medio Oriente, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di un mercato sempre più consapevole della propria importanza a livello globale”.

Definita una location strategica, Casa Milan Dubai conferma il consolidamento ulteriore del radicamento del club rossonero in una regione in cui il calcio sta vivendo una crescita significativa. “Il Milan – si legge sempre nello stralcio della nota – continuerà a investire nella prossima generazione di tifosi e giocatori in Medio Oriente, espandendo il programma delle AC Milan Academy nella regione”. Così un raggiante Giorgio Furlani, CEO di AC Milan: “È nostra ferma convinzione potenziale il mercato in Medio Oriente”.