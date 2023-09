Abbiamo bisogno di te: De Gea di corsa in Serie A | A parametro zero è un sogno

L’ex portiere del Manchester United è ancora tra gli svincolati e, a parametro zero, potrebbe essere un’occasione per una squadra italiana.

Il calciomercato estivo ha portato tante novità clamorose sia in Europa che in Arabia Saudita. Ora, a circa 20 giorni dalla sua chiusura (qualcuno in meno per quel che riguarda il campionato turco e saudita), c’è ancora un mercato attivo che porta ai calciatori rimasti senza contratto, gli svincolati, a tutti gli effetti disoccupati.

Una lista che, mai come quest’anno, vede nomi davvero importanti e che potrebbero rappresentare un’occasione per tante squadre in giro per il Mondo. Dopo gli ultimi movimenti di mercato che hanno visto passare Salvatore Sirigu al Nizza, Nicola Sansone al Lecce, Kasami alla Sampdoria, Roberto Pereyra all’Udinese e Oussama Idrissi al Pachuca; restano comunque nomi eccellenti ancora disponibili.

Tra questi quelli che risaltano di più sono quelli di David De Gea, Jesse Lingard ed Eden Hazard. Il belga, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe decidere di smettere a soli 32 anni ed in maniera abbastanza malinconica, mentre il discorso cambia per il portiere spagnolo.

Dopo aver chiuso la sua quasi decennale esperienza al Manchester United, essere stato titolare della Nazionale spagnola ed uno dei migliori portieri al Mondo nello scorso decennio, De Gea, che non ha ancora compiuto 33 anni, si sente ancora competitivo e capace di essere importante anche per un top club.

De Gea, ancora nessun accordo. Resta svincolato

Fino a questo momento, il portiere spagnolo non ha trovato il progetto giusto che lo possa convincere a rimettersi in gioco. Lo cercano in Arabia Saudita, ma lui sente di poter dare ancora qualcosa al calcio europeo, al calcio che conta.

In passato si era parlato sia di Lazio che di Inter, mentre i due club cercavano un’alternativa al titolare. Poi è spuntata la Roma che ha in Rui Patricio sempre più un anello debole della propria retroguardia. Nelle ultime ore è spuntata un’altra affascinante idea che porterebbe De Gea a giocare nel nostro campionato.

De Gea, l’occasione è ghiotta. Arriva in Serie A

Nel match di Champions League contro il Newcastle il Milan ha perso ancora una volta per infortunio Mike Maignan. Gli esami strumentali hanno evidenziato un semplice risentimento muscolare e fatto tirare un sospiro di sollievo a Stefano Pioli. Quanto successo l’anno scorso, però, non fa stare tranquilli i tifosi rossoneri.

Se l’infortunio di Maignan dovesse risultare più serio del previsto o il calciatore dovesse avere un’altra ricaduta, il Milan potrebbe attingere dalla lista degli svincolati e provare a mettere sotto contratto proprio David De Gea. Sportiello ha dato le giuste garanzie, ma dipenderà tutto dall’affidabilità che il portiere francese darà da qui in avanti.