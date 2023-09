Abbiamo appena cominciato: nuova offerta dall’Arabia Saudita | Adesso trema anche Manchester

Nonostante il calciomercato chiuso, dall’Arabia Saudita continuano ad arrivare super offerta. Ora trema anche in Manchester City.

Davvero interessante la Saudi Pro League. E non solo perché hanno preso una valanga di giocatori pronto a miracol mostrare anche nel nuovo Eldorado del calcio. Ma per un equilibrio, livellato verso l’alto, che appassiona tantissimo in questo scorcio di stagione.

L’Al Hilal di Neymar e Milinkovic Savic, appena salito in vetta, pareggia nella settima giornata di campionato, in trasferta, contro il Dhamk, e viene sorpassata di nuovo dai campioni in carica dell’Al-Ittihad.

Grazie alle reti di Romario da Silva e Kanté, i gialloneri domano un coriaceo Al Fateh, e torna a dettare il passo con un punto di vantaggio sull’Hilal, due sulle rivelazioni Al-Taawon e Al-Ettifaq, le uniche a non essere di proprietà del fondo Pif nei piani alti della Saudi Pro League.

Attenzione però alla squadra del momento, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo non si ferma più: grazie anche a CR7, sempre più top scorer del campionato e del sempre decisivo Talisca, il 4-3 proprio all’Ahli vale il quinto successo di fila.

In campo e fuori: l’Arabia Saudita è sempre in hype

Davvero un movimento in crescita quello saudita. Si parla sia di campionato in termini di equilibrio e spettacolo, ma è forte la sensazione che siamo soltanto agli inizi del fenomeno arabo. Perché?

Perché adesso trema anche il Manchester City, campione d’Europa nonché capolista a punteggio pieno della Premier League, dopo il 2-0 dei Citizens inflitto al Nottingham Forest nell’ultimo turno di campionato. Pep Guardiola continua a guardare tutti dall’alto in basso. Già, Guardiola.

Il piano strategico continua: assalto al top del top. Nel mirino anche Guardiola

Il piano dell’Arabia Saudita di raggiungere vette inesplorate per il calcio mondiale e costruire un’economia alternativa al petrolio, è sempre d’attualità. Gli arabi si sono presi la Formula Uno, con Mohammed Ben Sulayem, ideatore ed organizzatore del rally raid Abu Dhabi Desert Challenge, ma soprattutto presidente della FIA dal 2021, erede di Jean Todt. Non può essere un caso che adesso il calcio gode di tanta importanza.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo sembrava il classico colpo a effetto di un campionato che cercava visibilità con un fuoriclasse che stava concedendo l’ultimo ballo. Niente di più sbagliato. Cristiano Ronaldo ha messo in bacheca il suo primo titolo (e non poteva che essere la Champions, anche se araba fa lo stesso), la Saudi Arabi League è sempre più di attualità. La prossima offerta potrebbe far tremare anche Pep Guardiola: 200 milioni per Haaland. Difficile però che il norvegese accetti, non impossibile.