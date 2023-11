A zero a giugno? No, vieni all’Inter a gennaio: Ausilio e Marotta hanno deciso | Primo colpo del 2024

L’Inter non si accontenta del primato e della squadra dalla panchina più lunga. Ausilio e Marotta provano il colpo per gennaio.

Il successo contro la Roma dell’ex Lukaku ha permesso all’Inter di consolidare il primato e dare a Big Rom una degna accoglienza per tradimento (a loro dire) di questa estate e una gioia doppia per il popolo interista che ormai ha nel belga il nemico giurato.

Così, mentre Simone Inzaghi prepara l’importante confronto contro l’Atalanta, deciso a tenersi stretta la vetta della Serie A, Ausilio e Marotta sono con un piede su due scarpe al mercato. Rinnovi da una parte, new entry dall’altra.

Priorità assoluta a Lautaro Martinez, un po’ leader un po’ goleador un po’ uomo immagine della Beneamata. “Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri”. Così Alejandro Camano, agente che cura gli interessi dell’iridato nerazzurro. “Stiamo discutendo sul riunirci per parlare del rinnovo – ha ammesso il procutatore del Toro – l’Inter vuole rinnovare e noi vogliamo prolungare. Sono sicuro che non ci saranno problemi”.

Lautaro sì, ma non solo. La seconda priorità si chiama Niccolò Barella, in scadenza a giugno 2026, anche in questo caso le parti sono vicine all’unione di intenti. Il club nerazzurro sta accelerando invece per prolungare con Dimarco (2026), Dumfries (2025) e Mkhitaryan (2025), tre giocatori con cui ci si trova alle fasi finali della negoziazione. Più semplice la situazione di Darmian, lui in scadenza ma altrettanto vicino all’estensione del proprio accordo per un’altra stagione.

Calciomercato Inter: Ausilio, Marotta e la seconda fase

Terminata la fase dei rinnovi, la base dell’Inter che verrà, Ausilio e Marotta penseranno all’altezza della situazione, cercando di colmare in primis una delle lacune evidenziate in questa prima parte di stagione, l’attacco.

Complice l’infortunio di Arnautovic, che sta migliorando ma non è ancora pronto al rientro, Simone Inzaghi non può fare affidamento sulle sue ormai celebri rotazioni. Lo stesso Alexis Sanchez, al netto del gol scaccia-crisi contro il Salisburgo, non sta tenendo fede alle aspettative, così Ausilio e Marotta tentano il colpo grosso.

Aria di derby, ritorno di fiamma

Mehdi Taremi, l’oggetto del desiderio non esaudito del Milan nella scorsa estate, è diventato l’obiettivo numero uno della Beneamata. In realtà si tratta di un ritorno di fiamma, visto che i nerazzurri hanno già trattato il centravanti del Porto.

Secondo la Gazzetta dello Sport la novità è data dal fatto che l’iraniano avrebbe comunicato ai Dragoni portoghesi di non voler rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Da qui la voglia di anticipare ai competitor, provandolo a prendere direttamente a gennaio