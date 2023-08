A parametro zero per la lotta salvezza: Okaka torna in Serie A | Visite mediche fissate?

L’annuncio del procuratore il preambolo del ritorno di Stefano Okaka in Serie A. Affare a parametro zero fattibile.

Stefano Okaka ha chiuso da qualche giorno la sua esperienza biennale in Turchia, al Başakşehir, che lo aveva strappato all’Italia, ai tempi dell’Udinese.

Una notizia confermata dallo stesso club di Istanbul: “Ci siamo separati di comune accordo con il nostro calciatore Stefano Okaka – si legge nella nota ufficiale dell’Istanbul Başakşehir – ringraziamo il calciatore italiano per il suo impegno per il nostro club e gli auguriamo successo per il resto della sua carriera”.

Ci ha pensato il papà-agente di Okaka, Carlo, a spiegare le motivazioni, entrando nel merito della questione. “Ci siamo trovati di fronte una scelta – ammette, in uno stralcio di una recente intervista a tuttomercatoweb – Stefano veniva da una stagione in Conference League da sette reti, ma dopo l’esclusione dalle coppe europee e visto un ingaggio importante, abbiamo raggiunto un accordo per la rescissione consensuale”.

La fine dell’esperienza turca può rappresentare l’inizio di una nuova storia, o di un ritorno al futuro. “Ci stanno arrivando chiamate dalla A e dall’estero, sia Europa che non – rivela Carlo Okaka – faremo le dovute valutazioni“.

Di nuovo sotto le luci dei riflettori

Lontano dal calcio che conta, l’attaccante di Castiglione del Lago si è saputo distinguere in Turchia: due stagioni e 19 gol a referto, meglio la prima (12 reti) che la seconda, dove comunque ha raggiunto gli ottavi di finale di Conference League, niente male per un club non certo di grido tra le squadre di Istanbul.

Rigenerato dall’esperienza turca, Stefano Okaka vuole tornare sotto le luci dei riflettori, magari come nel biennio dell’Udinese, con la quale mise a segno 18 gol (record in Italia), con tanto di richiamata in Nazionale da parte di Roberto Mancini, in occasione delle gare di Nations League contro la Polonia e la Bosnia Erzegovina.

Okaka, ancora tu? Forse sì, forse no

Stefano Okaka potrebbe tornare proprio nell’amata Udinese: la situazione Beto mette in preallarme il club friulano, che ha bisogno necessariamente di un altro attaccante. Libero da impegni contrattuali, conosce benissimo la piazza dove ha lasciato un buon ricordo: tutto elementi che potrebbero esplodere con le rituali visite mediche. Ma attenzione all’alternativa.

Pirlo vuole un altro attaccante per la sua Samp, e come rivelato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, sta pensando proprio allo svincolato Okaka: comunque vada sarà un ritorno al futuro, visto che ha già indossato la maglia blucerchiata.